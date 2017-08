A sikerekért keményen megdolgoztak

Ma alighanem sokan hálával gondolhatnak Aranyosi László egykori nyíregyházi tanáraira, mivel a Mezőgazdasági Főiskola oktatói voltak azok, akik a fehérgyarmati ELPUMPS Kft. számtalan szakmai sikert magáénak tudható ügyvezetőjét a ’60-as évek végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották. Ma nem csak városa, de a megye is büszke lehet szerencsi születésű, fogadott fiára, aki nem csupán munkát ad sokaknak szerte a térségben, de a világ számos szegletébe is elvitte a hazai gépipar és a magyar termékek jó hírét. Egyebek mellett ez is közrejátszott abban, hogy az idén elnyerte Fehérgyarmat díszpolgári címét, amelyet augusztus 20-án vehetett át.

Korábban sosem látott színvonalú gépgyártásba kezdtünk.” Aranyosi László

Diplomákkal felvértezve

Aranyosi László rövid tyukodi gyakornoki idő után az ipari kukoricatermesztési rendszer gépészmérnöke lett a közös vállalkozásba kezdő gacsályi-rozsályi termelőszövetkezetekben. Nehezen hagyta itt ezt a vidéket, de a kötelesség és a hívó szó az éppen várossá váló Fehérgyarmatra szólította. Mivel errefelé alacsony volt a foglalkoztatás, megbízták, hogy telepítsen üzemeket, s lássa el az iparfelügyeleti teendőket. Így telepítette le 1982-ben a rozsdamentes evőeszközgyárat, majd egy évre rá az Ipari Műszergyárat, s egy lokátorokat és katonai eszközöket gyártó üzemmel is tárgyalásokba kezdtek, amíg a gorbacsovi peresztrojka véget nem vetett az egész tervnek.

Egy évtizeddel később – közben kitanulva, ami egy vállalat vezetéséhez kell – s a cégvezetésen kívül értett a gyártáshoz, könyveléshez –, Aranyosi Lászlót az Ipari Műszergyár igazgatójává választották.

– Korábban sosem látott magas színvonalú gépgyártás kiépítésébe kezdtünk, megalkotva a villanymotorgyártás modern technológiáját. Én mindig fiatal mérnökökkel vettem körül magam, nagyon sok célgépet magunk alkottunk meg, aminek az anyavállalatok is örültek. Büszke vagyok azokra az időkre is – mesélte.

A rendszerváltás után – amikor sok üzem került bajba – sikerült leválasztania a fehérgyarmati üzemet az ikladi anyavállalatról, s az újonnan alakult Fevill Electric Kft.-t még öt évig igazgatta. Vállalkozóvá pedig egy kudarccal végződő szakmai kihívás tette.

Az erőfeszítések gyümölcse

– Nem sikerült „felszerszámoznunk” és bevezetnünk a piacra egy korszerű, villanymotorhoz köthető szivattyút. Varga István mérnök kollégámmal, jelenlegi üzlettársammal a fejünkbe vettük, hogy mégis készíttetünk egy prototípust, fúrtunk a kertemben egy kutat, s hónapokig nyúztuk a gépet. Eldöntöttük: a gyártáshoz szükséges szerszámokat is megcsináljuk magunknak.

Az együttgondolkodásból 1993-ban közös cég, a szivattyúkból pedig egyre több lett. A kis manufaktúra jól teljesített, s minden hasznot visszaforgattak a fejlesztésbe.

Aranyosi László sikereit és hozzáértését látva többször termelési igazgatót, háromszor pedig vezérigazgatót akartak csinálni belőle, 1993-ban egy ide települt német tulajdonú villanymotorgyár is igazgatói székkel csábítgatta, de soha nem állt kötélnek. Az évtized végére már csak az ELPUMPS Kft. irányításával foglalatoskodott, s mára a nemzetközi piac elismert szereplőjévé váltak. Fehérgyarmaton termékfejlesztéssel, összeszereléssel, raktározással és értékesítéssel foglalkoznak, a megyében szétszórva pedig az alvállalkozók forgácsolnak, öntvényeznek, alkatrészeket fröccsöntenek, csomagolódobozokat gyártanak. S az eredmény: több mint egy tucat államban s számtalan nagy­áruházban megtalálhatók a szivattyúik.

– KM-MJ –

Névjegy

Aranyosi László

Születési hely: Szerencs

Foglalkozása, végzettsége: cégvezető, mezőgazdasági üzemmérnök, gépészmérnök-közgazdász

Iskolái: 1. és 3. Számú Szakközépiskola, Miskolc; Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza; Szent István Egyetem, Gödöllő; Budapesti Műszaki Egyetem

Munkahelyek: termelőszövetkezetek Tyukodon és Rozsály-Gacsályban, Ipari Műszergyár, Fevill Electric Kft., ELPUMPS Kft., Fehérgyarmat

Családi állapota: nős, két gyermeke és négy unokája van

Idegenek is megsüvegelik

– A négy unokámra vagyok a legbüszkébb. Soha nem gondoltam, hogy egy ilyen technokrata, pragmatikus embert, mint én vagyok, így megváltoztatnak, s ennyire boldoggá tudnak tenni – jelentette ki Aranyosi László, amikor számvetésre kértük.

– A díszpolgári cím pedig aligha csak az elvégzett munka elismerése, arra ott van a fizetés. Inkább a társadalmi szerepvállalásnak szól: a gyártelepítéseknek, s annak, hogy mindig támogattam a sportot. Büszke vagyok rá, hogy az a teniszklub, amit 8 évig építgettünk, a legkorszerűbb teniszpályáival a város legfrekventáltabb pontja lett, kivívva a messzebbről érkezők elismerését is, s azokról a pályákról indulva a fehérgyarmati sportolók a szuperligában teniszezhettek – tette még hozzá.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA