A sokk után az olimpia sem elérhetetlen

Úgy volt, hogy az U23-as csapatban kap majd helyet, aztán jött a szenzációs hír: Papp Klaudia, a Nyíregyházi Kosársuli amatőr női NB I-ben szereplő játékosa a felnőtt válogatottban kap helyet a június 17-21-e közötti FIBA 3×3 világbajnokságon, a franciaországi Nantes-ban. A kosárlabda egyik feltörekvő, egyre népszerűbb, három a három elleni változatáról van szó, amelyről a múlt héten az is kiderült, hogy helye lesz a 2020-as tokiói olimpiai műsorában is.

– A kerethirdetés után szabályosan sokkot kaptam – mondta az örömteli pillanatokról Papp Klaudia. – Eredetileg valóban csak az U23-as csapatba szólt a meghívóm, de az edzések közösek voltak, két tornán is részt vehettünk, és a jelek szerint sikerült meggyőznöm Károlyi Andrea szövetségi edzőt, hogy a felnőttek között is helyem van. Nagy felelősség ez, minden erőmmel azon leszek, hogy a legjobb tudásom szerint játsszak, és a csapat a lehető legjobban szerepeljen. A célunk az, hogy megnyerjük a világbajnokságot!

Bátor szavak, de az optimizmus érthető, hiszen a magyar női válogatott tavaly Európa-bajnoki címet nyert Bukarestben. Igaz, az akkor benevezett négy játékos közül egyedül a szekszárdi Theodorán Alexandra maradt meg hírmondónak. Papp Klaudinák a csapat vezéregyéniségét, a pénteken kezdődő „nagypályás” Európa-bajnokságon a magyar válogatottban számításba vett Medgyessy Dórát kellene pótolnia.

A világbajnokságon húsz-húsz férfi és női válogatott vesz részt, a csapatokat ötös csoportokba sorolták, férfi válogatottunk nem jutott ki az eseményre. A vb-n első helyen kiemelt női csapatunkat Oroszországgal, Németországgal, Kirgizisztánnal és Kazahsztánnal sorolták egy csoportba. És bár még nem kvalifikáló eseményről van szó, Nantes-ban akár a tokiói olimpia felé is megtehető az első lépés.

– Ezt még kimondani is elég merész, hiszen várhatóan a csapaton belüli és a nemzetközi konkurencia is alaposan megnövekszik majd, hogy olimpiai sportág lehet a három a három elleni játék – mondta a 21 éves nyíregyházi játékos. – Már az is nagy dolog, hogy világbajnokságon képviselhetem a nemzeti színeket, a nantes-i esemény után pedig haza sem utazunk, hanem Andorra felé vesszük az irányt, ahol Európa-bajnoki selejtező vár ránk. Remélem, sikeresebbek leszünk ott, mint a futballválogatott a múlt héten…

Legutóbb a klubkarrierje kapcsán még nem tudott véglegeset mondani a nyíregyházi irányító, akinek, nem kétséges, a képességei alapján az élvonalban lenne a helye. Csak hát a sport mellett a tanulás is fontos.

– Éppen ezért úgy döntöttem, hogy előbb befejezem a tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen, és csak utána koncentrálok egyértelműen a kosárlabda karrieremre. Nem maradtam még le semmiről, és az is fontos, hogy szerezzem meg a felsőfokú végzettségemet, mert a profi sportolás mellett az még nehezebb lenne. Úgyhogy az a valószínűbb, hogy a következő évet még az NYKS-ben töltöm – vallott színt Papp Klaudia, aki a 3×3 válogatott tagjaként szerdán utazik Nantes-ba.

