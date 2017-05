Na, akkor irány a telefon. A közösségi oldalon mindjárt az első poszt: Soros György éppen kibabrál valakivel. Alatta több száz kommentben jobbról-balról ütik egymást jóízűen a népek. Mármint, hogy ki kinek a talpnyalója és egyéb finomságok, én pedig még csak a második fogásnál tartok. Desszert nincs, csak a soros cigi, lehet, hogy ez már ciki?

Füstölgés közben sorozatban be kell lássam, a fizikához világéletemben hülye voltam, holott a soros kapcsolást oktatják az iskolában. Miként a soros műszempilla tartósságáról sem tudnék egész estés vitába bocsátkozni.

A hátsó soros támadás ugyan ismerős, a röplabdában alkalmazzák, még ha nem is sorozatban. Félre azonban a tréfával, besorolok én is, szoros emberfogás helyett végzem a soros dolgom…

– Koncz Tibor –

