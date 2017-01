A szabolcsi sportélet is bővelkedett izgalmakban 2016-ban

Sajnos, a negyedik találkozón nagy csatában elvérzett, pedig neki is volt mérkőzéslabdája. Aztán jött az Australian Open, amelyen 64 percig tartott Fucsovics Márton kalandja. Nem sikerült neki az sem, ami az elmúlt évi Grand Slam-versenyeken rendszeresen, hogy legalább egy meccset nyerjen a selejtezőkben. Marci (193.), a kvalifikáció 13. kiemeltje, a japán Tacuma Ito (123.) ellen lépett színre és maradt alul. Tizenkettedszer sem teljesült az álom, a Grand Slam-főtábla kiharcolása.

Műfüvön és török gyepen

Január első hétvégéjén a Filo Focicsarnok adott otthont a tizenegyedik Kelet-Magyarország-Eissmann Hungária Kupa műfüves teremtornának, amelyet izgalmas mérkőzések után az újfehértói Martin Bertolds nyert. A focisták is elkezdték a felkészülést, a Nyíregyháza Spartacus az NB III-ban, a Kisvárda Master Good az NB II-ben. A hazai tréningek és meccsek után a Szpari Belekben, a Várda Antalyában edzett és meccselt. A teremsportágakban folytatódott a szezon, a Marso-Nyíregyháza férfi kosárlabdázói két hazai bajnokin és Pécsen is kikaptak. A Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabdázói a bajnokság mellett a Közép-európai Ligában és a Magyar Kupában is játszottak. Utóbbi elődöntőjében a Vasas búcsúztatta a nyírségieket.

Köszöntöttük a legjobbakat

Februárban rangadóval kezdte a tavaszt a Nyíregyházi KC második vonalbeli férfi kézilabda csapata, mégpedig bravúros iksszel a Fradi vendégeként. A Szpari a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Lokit fogadta, több mint kétezer néző előtt a debreceniek nyertek 2–1-re.

A Stella Rose Étterem és Panzió adott otthont az Év sportolója játékunk díjkiosztójának. A női röplabda Magyar Kupa érdi bronzmeccsén a Jászberényiek legyőzték a nyíregyháziakat.

Gólzáporos meccsel kezdte a tavaszi szezont a Kisvárda Master Good NB II-es focicsapata, Csákváron 3–3 volt a végeredmény. Párját ritkító meccset produkált a Marso-Nyíregyháza, hiszen négyszeri hosszabbításban, négyszer megnyert, közel három órás meccset veszített el a MAFC otthonában. Bár felmerült, nem volt edzőcsere a Cápáknál, Sitku Ernő vállalta, hogy benntartja a csapatot az élvonalban. A távozó Lekli József helyére Marcus Ware érkezett. A fedett pályás atlétikai bajnokságon Helebrandt Máté 5 km-es gyaloglásban, Bakosi Péter magasugrásban védte meg bajnoki címét. Beindult a nagyüzem az alacsonyabb osztályú focibajnokságokban. A szombathelyi téli dobóbajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül Kerekes László súlylökésben, Kerekes Dóra pedig diszkoszvetésben szerzett bronzérmet.

A hónap végén szenzációs eredmény született Győrben, hiszen nyíregyházi sportlövő állhatott a dobogó legfelső fokára, a sportlövő Európa-bajnokságon.

A 10 méteres, olimpiai kvalifikációs viadalon új versenyszámként debütált a vegyes párosok küzdelme, s a junior pisztolyosok között a Nyíregyházi PLE lövője, Veres Andrea tanítványa, Agárdy Vilmos a keszthelyi Major Veronikával együtt nyújtott olyan produkciót, amely Eb-aranyérmet eredményezett.

Kupa teniszben, fociban

Március elején játszott a Szpari kupavisszavágót, sajnos, egy ötöst kapott Debrecenben, így nem jutott a legjobb négy közé. Nyíregyháza először adott otthont a csörgőlabda országos bajnokságnak, amelyet a pécsiek nyertek. A férfi Davis-kupa csapatunk Fucsovics Márton vezérletével legyőzte az izraelieket. Marci pedig azonnal Kínába repült. Csuhajban két győzelem után kikapott a harmadik kínai ellenfelétől, így lemaradt az elődöntőről. Később Kantonban lépett pályára, itt a harmadik körben búcsúzott.

A hetedik helyen zárta az alapszakaszt a Fatum-Nyíregyháza. A négy közé jutásért a Vasas volt az ellenfél, sajnos, a fővárosiak mindkét meccset megnyerve jutottak tovább. Helebrandt Máté a szlovákiai Dudincében megnyerte az 50 kilométeres gyalogló bajnokságot, mégpedig szintidővel.

Amerikaiak a Tigersben

A Marso-Nyíregyháza élvonalbeli történetének leggyen­gébb mérlegével zárta az alapszakaszt és az alsóházban a kiesés elkerülése ellen folytatta. A nyitányon kikapott a MAFC ellen, majd március utolsó napján itthon a Szeged ellen is. Nem akármilyen körülmények között, hiszen másfél órás késéssel indult a meccs, mert leszakadt a gyűrű, amelyen a vendégek melegítettek. Végül hosszabbítás után a Szeged nyert. Az egykori Piremon, immáron Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdázói szettvesztés nélküli három győzelemmel vették az ülőröplabda-bajnokság első, fővárosi körét.

A Nyíregyháza Tigers négy amerikai légióst igazolt az amerikai foci kiemelt bajnokságának nyitánya előtt. A 2016-ban húsz esztendős máriapócsi RabócsiRingen az országos ralikrossz bajnokság húsvéti futamát a SuperCars kategóriában Kiss Pál Tamás nyerte.

A Spartacus–MLSZ per

Még 2015. május 26-án a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli licencadó bizottsága jogerős döntésével elutasította a klublicenckérelmek kapcsán az első osztályú Nyíregyháza Spartacus fellebbezését. Azt követően hetekig élt a remény, a klub mindent megmozgatott, de jött a tény: a csapat az NB III-ban indul. A vezérkar nyíltan kijelentette, hogy küzdeni fog igazáért, és perre vitte az ügyet. Az első tárgyalás február 11-én volt a Fővárosi Törvényszéken, ahol meghallgatták az MLSZ és a Szpari jogi képviselőit. A bíró döntött, a következő tárgyalási napot április 5-ére írták ki.

