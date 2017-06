A szakma régi motorosa az Opel „csősze”

A cég motorja. Ég benne a bizonyítási vágy. Folyamatosan motivált, hisz nap mint nap azzal foglalkozhat, ami oly közel áll a szívéhez. Főnökei kezeskednek érte, maximálisan megbízhatnak benne. Goller Miklós az Opel Csősz ikonikus alakja, aki példa lehet a munkaköri hűséget hirdetők előtt, aki hatvan után is elmondhatja, hogy évtizedek óta az autó-motorozás bűvöletében él.

– Ajakon születtem, ott cseperedtem fel. Édesapám a kereskedelemben dolgozott, már akkor láthattam, hogy miről szól mindez. Volt egy Java 250-ese, ritkaságnak számított akkoriban. Életre szóló barátságot kötöttem a motorral – nosztalgiázott Goller Miklós. – A nyíregyházi Kossuth Lajos Szakközépiskolában érettségiztem autószerelői tagozaton. A 13-as AFIT-nál lettem raktáros, később pedig boltvezetőnek neveztek ki az autószervizben. Jól éreztem magam ott hosszú éveken át, aztán jött a privatizáció. Az akkor Svájcban élő Balázs József (akivel osztálytársak voltunk a Kossuthban) megvásárolta az autójavítót, hozzám került a használtautó-értékesítés. 1992 márciusában nyílt az Opel-szalon az Astra F bemutatójával. Szép kihívás volt bevezetni a hazai piacon a márkát, a modellt. Remek volt a munkahelyi közösség a Nyír-Autó Kft.-nél (Magocsa Jánossal padtársak voltunk anno), a rajongásig szerettem a műszaki dolgokat, érdekeltek az újdonságok, és az emberekkel, az ügyfelekkel is szívesen kommunikáltam. Mintha nekem találták volna ki a munkakört. Eszembe sem jutott, hogy valaha is felmondjak. Sőt, 1993-ban Nyíregyházára költöztünk, véget ért az ingázásom. Egyre jobban kötődtem a céghez, aminek megbízott ügyvezetője lettem. Aztán 1995-ben Csősz Ferenc és Csősz László kötelékébe kerültem, velük is szinte azonnal megtaláltam a közös hangot. Volt idő, amikor egyedül maradtam gépjármű-értékesítőként, de akkor sem estem kétségbe, új impulzust adott az a helyzet is. Megedzettek az évek. Elmondhatom, hogy bárkivel dolgoztam együtt, a főnökeim mindig kikérték a véleményemet, számított a rutinom, az ötletem. Például amikor épült az új szalon, a csempék kiválasztásánál is kikérdeztek. A Rákóczi úti szalonból 2011-ben kerültem át a Kosbor utcaira, ott vagyok manapság is.

Nem esett messze az alma a fájától, mindkét fia szakmabeli: Norbert autószervizvezetőként, Zoltán pedig alkatrész-értékesítőként dolgozik, a gyorsasági motorozást kedvelik, hasonló az érdeklődésük.

– Szenvedélyem a bíbelődés, a bütykölés, képes vagyok órákat eltölteni a motorokkal. Nagyon jó baráti kör alakult ki, sokat sátoroztunk, horgásztunk, grilleztünk és vízisíeltünk az elmúlt évek alatt. Mostanság a kertészkedés is megnyugtat. Amíg a munkahelyemen tárt karokkal fogadnak, és megbecsülnek, az engem lelkesít – árulta el Goller Miklós, az Opel Csősz régi motorosa.

– Ladányi Tóth Lajos –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA