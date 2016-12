A szaunázás jótékonyan hat az egész testre

– A szaunában uralkodó melegre és páratartalomra élénken reagál az egész szervezetünk: a bőrünktől a külső- és belső elválasztású mirigyekig. Ráadásul a forróságban elpusztulnak a kórokozók, így kifejezetten ajánlott például egy kis „gőzölés” a felső légúti, hurutos betegségek esetén vagy éppen influenzajárvány idején megelőzésképp – írta közleményében az Oxygen Medical szakorvosa.

Dr. Kósa Éva belgyógyász, angiológus kiemelte, hogy a forróság hatására legnagyobb szervünk, a bőr anyagcseréje két–háromszorosára fokozódik. A felső hámréteg megduzzad, az elszarusodott bőrsejtek fellazulnak és a zuhany alatt könnyen lemoshatók. Száraz, hámló bőrrel is érdemes szaunázni, hiszen a hőhatás erősíti a verejtékmirigyeket, ezen keresztül pedig a bőr feszesebb, lágyabb lesz. Pattanások ellen is beválik a módszer, hiszen a melegben megfolyósodik a bőrsejtekben raktározott faggyú, és a felszínre jutva, az izzadtsággal együtt távozik.

– Amikor a forró kabinból kilépve a hideg tus alá állunk, a kitágult véredények villámgyorsan összehúzódnak. A vér könnyebben is tud áramlani, hiszen csökken az érrendszer periférikus ellenállása – fejtette ki dr. Kósa Éva. – A szív egyre keményebben dolgozik, hogy megfeleljen a megnövekedett szükségleteknek. Így a szaunázás éppolyan edzés a szívnek, mint a például futás a lábizmoknak. A felgyorsult keringés a verejtékmirigyeket is arra ösztönzi, hogy felszabadítsák a felgyűlt salakanyagokat, így a méregtelenítés is beindul. Mindezeken felül a feszültség, a stressz oldására is kiváló ez a módszer.

