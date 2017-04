A Szentföldön futottak maratonit is

A nyíregyházi futók lelkes csapata egzotikus helyszínt választott egyik tavaszi versenye helyszínéül: a Jeruzsálemben megtartott futófesztiválon vettek részt 10 kilométeres, félmaratoni (21,1 km) maratoni (42 195 méter), amit mindenki sikeresen teljesített.

Nemcsak a város, hanem a verseny is különleges volt, hiszen pénteki napon, szokatlanul korán (6:45) indult a verseny. Az útvonal nehéz volt, kanyarokban, emelkedőkben és lejtőkben bővelkedett, vízszintes terület alig akadt benne. A rajt- és célterület a Sacher-parkban volt, miközben a pálya érintette Jeruzsálem főbb nevezetességeit (az Óvárost a Jaffa kapun keresztül, a sétáló utcát, a Héber Egyetemet).

Futóink a versenyzést kirándulással is összekötötték. Jól felkészült idegenvezetővel járták be a várost, számos nevezetességet kerestek fel (Szent Sír-bazilika, Siratófal, Via Dolorosa, Getszemáni-kert). Meglátogatták Tel-Aviv városát és sétáltak híres tengerpartján is, majd kirándulást tettek a Jordán folyóhoz, bejárták a Maszada-erődöt és vidáman lubickoltak a Holt-tengerben.

