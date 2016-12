A szeretet ünnepe Kisvárdán

A Megoldás Közhasznú Egyesület dolgozói és ellátottai szervezésében immár 13. éve rendezték meg Kisvárdán a Karácsonyi Ünnepségüket december 19–én, hétfőn délelőtt a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében. Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a szeretet lángja ne csak az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokban is maradjon az izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertáraink iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek.

A megjelenteket Szabó Gábor református lelkész köszöntőjét követően, az Egyesület Elnöke Maximovíts Györgyné, Ibolya egyesületi elnök ünnepi beszédében köszöntötte a megjelent hozzátartozókat, a gondozottak a dolgozókat, akik fáradságot nem ismerve, kedves műsorukkal, bizonyították, hogy a szeretet él. Ezt a munkát nem lehet csak feltétel nélküli szeretettel végezni. Szeretett nélkül az anyagi világ semmit sem ér. Szólt arról is, hogy nem csak most, hanem az év mindenidőszakában nagy odafigyeléssel, s szeretettel gondoskodnak az ellátottaikról, melynek a most látott karácsonyköszöntő ünnepi műsor bizonyítéka, a szeretetnek.

Színvonalas műsorok

Egyéni és csoportos előadások követték egymást. A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium diákjai / Balázsi Vivien, Balázsi Kinga, Timku Edina, felkészítő tanáruk: Oláh Enikő/ színvonalas műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A Megoldás Közhasznú Egyesület Fogyatékos Személyek Nappali ellátásának tagjai, a Karácsonyi Történet című darabot mutatták be. Majd a „Gyertyatánc” aratott nagy sikert. Záróénekként, Pintér Béla: Csodavár című dalát énekelték el a Megoldás Közhasznú Egyesület dolgozói.

Az ünnepség zárásaként Drabik Rózsa református lelkész beszédében méltató szavakkal szólt a szeretettről, az ünnepről, a Betlehemben történtekről. Felidézve a Karácsony mának szóló üzenetét, nem felejtve, hogy az Isten velünk van.

„Világukat a gyerekek éppúgy alakítják, ahogy a világ alakítja őket.”

Ez olvasható a Csigaház Korai Fejlesztő Központ gyermekeinek meghívóján, melyre szeretettel invitálnak a december 22–, csütörtökön délelőtt 11 órától a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében tartandó karácsonyi ünnepségükre.

– Vincze Péter –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA