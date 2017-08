A színházban nincs nyári szünet

Kirják Róbert, a teátrum ügyvezető igazgatója azt mondja, a szabadtéri nyár remekül sikerült, a kínálaton egyáltalán nem lehetett észrevenni, hogy a program összeállításakor komoly hátránnyal indultak. – Hosszú ideig úgy készültünk, hogy ezen a nyáron nem tudjuk használni a szabadtéri színpadot, és csak februárban derült ki, hogy a felújítás a tervezettnél később kezdődik el. Akkorra a társulatok nagy része már lekötötte a nyári előadásait, ennek ellenére nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. Egy előadás talán még belefért volna az időbe, de úgy gondoltam: inkább legyen eggyel kevesebb produkció, de valamennyi magas színvonalat képviseljen.

Az előadásokat sokan látták és jók voltak a visszajelzések, a terveket látva pedig biztos vagyok abban, hogy a jövő évtől, az átalakítások után a nézők még nagyobb élményekkel térnek majd haza. A kert hangulata megmarad, ám a kiszolgáló helyiségek kibővülnek és megújulnak, akárcsak a hang- és fénytechnika, kicserélik a székeket, és hangfogó fal is épül, hogy az előadások ne zavarják a környéken élőket – mondja Kirják Róbert, aki már VIDOR-lázban ég.

Adta magát az ötlet

Az idei fesztivál nem csak a fellépő együttesek számában hoz változást: bővülnek a helyszínek, és a jegyvásárlás menete is módosult.

– A fesztiválon a színházi darabok jelentik a bónuszt, és mivel már régóta szerettem volna valamilyen módon meghálálni a bérleteseink hűségét, adta magát az ötlet: miért ne élveznének ők előnyt a jegyvásárláskor? Az ötletnek nagyon pozitív volt a fogadtatása, mint ahogy annak is, hogy az idén először a színházak jelentkezhettek a versenyprogramra – ennek eredményeként ezúttal nem csak jól ismert fővárosi társulatok érkeznek hozzánk, de olyan kiváló teátrumok is bemutatkozhatnak, mint amilyen a budaörsi vagy a tatabányai – egy biztos, a nagyszínpadon és a kamarában is nagyszerű előadásoknak tapsolhatnak a nézők.

Több koncert, új helyszín

Remek előadókból a Kossuth téren sem lesz hiány, sőt! – A koncertek sora már fél hatkor elkezdődik, hétvégenként pedig négy együttest is hallhat a közönség, és egy új színhely is bekapcsolódik a fesztiválfolyamba: a kis színpadot a Kossuth-szobor bal oldalán állítjuk fel, a hátsó részén pedig LED-falat helyezünk el, hogy minél többen részesei lehessenek az eseményeknek. Bízom benne, hogy az újítások javára válnak a fesztiválnak, és a városban ilyenkor megforduló több tízezer ember örömmel fogadja azokat – mondja az ügyvezető igazgató.

A szakma krémje

És alig ér majd véget a VIDOR, máris indul az új évad: szeptember 9-én lesz az első nagyszínpadi bemutató, a Scherlock Holmes – A Sátán kutyája. – Az elmúlt évadban olyan sok bérletes előadásunk volt, hogy a legjobb produkcióinkat alig tudtuk bérletszünetben játszani. Ezen csak akkor lehet változtatni, ha több az időnk: azzal, hogy ennyire korán indítjuk az évadot, húsz színházi napot nyerünk.

– Ez nem csak a bérletszünetes előadások miatt hasznos, de azért is, mert több vendégelőadást hívhatunk – az elmúlt évadban ezek nagyon sikeresek voltak, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz –, a bemutatók előtt pedig a korábbi hat helyett hét hét lesz a próbafolyamat, ami garantálja, hogy már a premier napján kész előadások várják a nagyérdeműt. Ha végignézünk az évadterven, azt látjuk, hogy a szakma krémje rendez Nyíregyházán a következő évadban, az előadások kiválasztásakor pedig igyekeztem az általam ideálisnak tartott arányokat megtartani, így a nézők a nagyszínpadon két vígjátékot, egy zenés darabot, egy drámát és egy érdekes/különleges produkciót láthatnak, a Krúdy Kamarában pedig minden ínyenc megtalálhatja a neki tetsző darabot.

KM-SZA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA