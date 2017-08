A szó útja múltban és jövőben

A magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változásai és módozatai Arany Jánostól napjainkig címmel nyílt meg a 45. Tokaji Írótábor a borok Mekkájában csütörtök délután. A tábornyitás alkalmával sikerült megszólaltatnunk Szentmártoni Jánost, az Írószövetség elnökét, az idei Írótábor címéről, témájáról érdeklődve. Az elnök lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:

Lapok, kiadók, műhelyek

– A szó útja című tanácskozással arra keressük a választ, hogy az irodalmat milyen úton lehet közvetíteni az olvasókhoz. Hogyan lehetett elérni az olvasó közönséget a múltban, hogyan lehet a jelenben, és vajon milyen irányba mutat a jövő. A múltat illetően azért választottuk határnak Arany János korát, mivel évforduló van. A költő tanárként fontos irodalomközvetítői feladatokat is vállalt, másrészt az ő kora a magyar irodalomtörténetben a reformkor után a pezsgő magyar kulturális élet évti­zedeit jelentette, amikor sorra alakultak a lapok, a kiadók, az irodalmi műhelyek. Az ­irodalmi hivatásunk – ha nem is főfoglalkozásként – kezdett kicsit szakmává is válni, és érdemes megvizsgálni, hogy abban a korban hogyan ­tudták elérni az alkotók a közönségüket, hiszen Arany János is például két irodalmi folyóiratot indított – magyarázta Szentmártoni János.

Számítógépes szocializálódás

– Aztán jött a huszadik század, amikor elindult a mozgókép, a rádiózás, a televízió elterjedése, s megvizsgáljuk, hogy ezekkel az eszközökkel hogyan tudták az akkoriak a kultúrát, a művészetet, az ­irodalmat közvetíteni, és így jutunk el napjainkig, a digitális forradalomig, amikor már radikálisan új csatornák állnak megint a rendelkezésünkre. A fiatalokkal való párbeszédfelvétel is nagyon aktuális téma, hiszen ők nem könyvek között, hanem számítógépek előtt szocializálódtak.

A Tokaji Ferenc Gimnázium aulájában plenáris üléséken kezdődött meg péntek délelőtt és délután a vita. Felszólalt többek között Jánosi Zoltán egyetemi tanár, nagy érdeklődés kísérte Arany János és Garcia Lorca című előadását.

Bodnár István

