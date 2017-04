A szomszéd megyében „lesték el” a praktikákat

A jegyző jól bevált praktikákat osztott meg a KJK tagjaival, melyeket magunk is hasznosítani, alkalmazni tudunk.

– Klubunk a jövőben is szeretne hasonló tanulmányi és szakmai utakat szervezni, mert a tapasztalatszerzésen túl e programoknak közösségformáló erejük is van – összegzett Balázsné Keller Olga, a KJK elnöke.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA