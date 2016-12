A Szpari gondokkal teli, gyenge őszt zárt

Az első őszi negyeddel nem volt még gond, bár a játék akadozott, itthon a két döntetlen mellett egyszer nyert a csapat, idegenben pedig mindkétszer. A tabellán ebben az időszakban a második hely volt a legjobb pozíció.

A második ötös etapban itthon kétszer kapott ki, egyszer nyert az együttes, idegenben ismét két siker jött, négy fordulón át az élen állt a Spartacus. A harmadik negyed aztán nagyon nem jött be, hazai pályán egy iksz és egy vereség, idegenben egy iksz és két vereség. A szolnoki fiaskót követően Mátyus János vezetőedző alatt finoman szólva is igencsak ingataggá vált a kispad, amit csak két soron következő győzelemmel erősíthetett volna meg. Nem sikerült, hiszen a Puskás Akadémia nyert Nyíregyházán, így jött az edzőcsere. Az új mester, Véber György premierje Kisvárdán volt, ahol 1–1 lett a megyei derbi végeredménye, a tizenötödik forduló után a nyolcadik helyen posztolt az együttes. Az őszi záróetapban két vereség (egy itthoni, egy idegenbeli) jött, két győzelem (egy itthoni, egy idegenbeli), majd a zárás, a tavaszról előrehozott csákvári meccs gól nélkül ért véget.

Vendégként jobban ment

Idegenben eredményesebb volt a nyíregyházi együttes, vendégként az első négy meccsét megnyerte és tizenhét pontot gyűjtött be. A feketeleveseket hazai pályán kanalazta az alakulat, pályaválasztóként a lehetséges harmincból szerzett tucatnyi pontnál csak a Cigánd és a Szeged 2011–Grosics Akadémia gyűjtött kevesebbet (10–10). A Szpari a tizedik helyen várja a folytatást, a listavezető Puskás Akadémiával szemben tíz, a második, még feljutó helyen álló Soroksárral szemben kilenc pontos a hátrány. A tényekhez az is hozzátartozik, hogy Dvorschák Gábor, Máté Péter, Rudolf Gergely, Dragóner Filip, Szécsi Márk és Harsányi Zoltán hónapokra, illetve hetekre kidőltek sérülések miatt, rajtuk kívül többekre nem lehetett számítani egy–két fordulóba szintén sérülés, vagy betegség miatt.

– Nagyon vegyes esztendőt zártunk – kezdte érdeklődésünkre Brekk János, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosa és ügyvezetője. – Tavasszal hoztuk a kötelezőt, mert megnyertük az NB III-as bajnokság Keleti csoportját és feljutottunk a második vonalba. Nyáron aztán elkezdődtek a problémák, a külföldiekre és a fiatalokra vonatkozó szabályok miatt szinte az egész keretet ki kellett cserélni. Amikor ezen túlléptünk, jött egy példátlan sérülési hullám, amikor meghatározó játékosok dőltek ki hosszú időre.

– Következett egy ügyvezető-, majd edzőváltás is, azaz minden rossz megtörtént velünk. Nagyon remélem, mostanra minden a helyére került. Ami nagyon bánt, hogy sok pontot veszítettünk hazai pályán, azzal ott lehetnénk az élen. Összességében ez nem volt egy jó év még akkor sem, ha megnyertük az NB III-at, és még elérhető a feljutó helyek egyike a másodosztályban.

Négyen eligazolhatnak

A játékosok még szabadságon vannak, lehet, hogy négyen már nem is térnek vissza a kerethez, hiszen Pölöskey Péter, Heffler Norbert, Barna Szabolcs és Ács Ádám ha akarnak, eligazolhatnak. A vezetés korábban kijelentette, amennyiben szükséges, télen erősít.

A keret alkalmas a célra

– Ha mindenki rendelkezésre áll, erős ez a csapat – kezdte a felvetésre Brekk János. – Véber György tavasszal kap négy új játékost: Törtei Tamást, Dvorschák Gábort, Rudolf Gergelyt és Máté Pétert. Mindannyian sérültek voltak ősszel, és Harsányi Zoltán is visszatérhet, de említhetem a rövidebb ideig hiányzó Dragóner Filipet is. A felkészülést együtt kezdheti a keret, és alkalmas arra, hogy elérje a célt. Igaz ez a szakmai stábra is, a tulajdonosi háttér pedig biztosított, azaz ez a csapat feljutó helyen végezhet.

– Az eldőlt, hogy négy labdarúgó szerepeltetéséről lemondunk, ha találnak megfelelő klubot. Ez nem azt jelenti, hogy elküldjük őket, de nyitottak vagyunk arra, hogy máshol játszanak, mert itt kevés lehetőséget fognak kapni.

– Ami az érkezőket illeti, vannak nevek, három–négy játékos került szóba – folytatta a tulajdonos.

– Abban maradtunk Révész Bálint elnökkel és Véber Györg­gyel, hogy akkor igazolunk, ha olyan labdarúgót találunk, aki az NB I-ben is alkalmas arra, hogy nálunk szerepeljen. A négy távozónkkal is huszonhárom fős lesz a keret, ami elég. Van persze olyan poszt, melyet szeretnénk megerősíteni. Egy befejező csatárra szükségünk lenne, kellene egy olyan ék, aki tíz–tizenkét gólt szerez szezononként. Ez nagyon hiányzott ősszel! Ritka az olyan támadó, aki szabad, megszerezhető és magyar is, de keressük. A környező országokban játszó, magyar felmenőkkel rendelkezőkkel is kapcsolatban állunk, február 25–éig, az átigazolási időszak végéig remélem megtaláljuk a megfelelő labdarúgót.

Itthon is lesznek edzőmeccsek

Hamarosan letelik a szabadság, a csapat tagjai jövő szerdán találkoznak, indul a tavaszi felkészülés. A hazai tréningek mellett lesz ismét törökországi edzőtáborozás, mégpedig kétszer is.

– Azért megyünk kétszer, mert január elején itthon nagyon rosszak a feltételek, csak műfüvön tudnánk tréningezni. A második edzőtábor során jönnek majd a felkészülési találkozók, a tervek szerint Törökországban négy meccset vív a Szpari, szlovák, illetve román klubok is ellenfeleink lesznek. De azt tervezzük, hogy idehaza is több edzőmérkőzés lesz majd, hogy a szurkolók láthassák a csapatot – így Brekk János.

KM–ML

Szpari-ősz számokban

A Nyíregyháza Spartacus NB II-es csapatának őszi mutatói

Összesített mérleg: 10. 20 8 5 7 25–23 29

Hazai pályán: –Csákvár 0–0, –ZTE 1–1, –Siófok 1–0, –Kozármisleny 0–4, –Szeged 2011–Grosics Akadémia 2–0, –Balmazújváros 1–3, –Soroksár 1–1, –Puskás Akadémia 0–2, –Sopron 1–2, –SZEOL 1–0.

Hazai mérleg: 18. 10 3 3 4 8–13 12

Idegenben: –Vác 1–0, –Mosonmagyaróvár 1–0, –Dorog 1–0, –Cegléd 5–3, –Budaörs 0–1, –Szolnok 1–2, –Kisvárda– 1–1, –Békéscsaba–0–3, –Cigánd– 7–0, –Csákvár 0–0.

Idegenbeli mérleg: 6. 10 5 2 3 17–10 17

A házi góllövőlista: Rezes László 5, Dragóner Filip 4, Kártik Bálint, Tisza Tibor 3–3, Tamási Zsolt, Rudolf Gergely, Harsányi Zoltán 2–2, Vámos Márk, Rubus Tamás, Heffler Norbert és Ur László 1–1.

