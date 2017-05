A tabella alapján vendégek az esélyesebbek

A bajnokság kezdetekor kevesen gondolhatták, hogy a két csapat szempontjából más lesz a tét a megyei rangadón, a Szpari–Kisvárda találkozón. A vendég várdaiak a tabella második, feljutóhelyén várják a derbit, a házigazda Szpari pedig szeretné biztosítani helyét a középmezőnyben. Ember tervez…

Valamennyi riválisnak lesz még nehéz mérkőzése…

Révész Attila

A két együttes őszi találkozója döntetlennel zárult, akkor Véber György első meccse volt a nyíregyháziak kispadján. Most Dajka László vezényli a piros-kékeket, neki sikeres volt a Szolnok elleni hazai premierje.

Két győzelem után szerdán az éllovas Felcsút ellen szenvedett vereséget a Szpari.

– Az utóbbi három mérkőzésen sok pozitívumot láttam a srácoktól – kezdte lapunk érdeklődésére Dajka László, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Viszont azt is el kell ismernem, hogy hibákból is volt bőségesen. Miként azt már korábban is hangsúlyoztam, a foci minden elemében van mit javulnia csapatnak. Mindezek mellett vasárnap szeretnénk örömet szerezni szurkolóinknak – így Dajka László.

A Szpari mestere Nyíregyházán született, Rakamazon élt, középiskolás éveit pedig a kisvárdai Bessenyei-gimiben töltötte. A kisvárdai csapatban lett igazolt focista, innen került az ifiválogatottba. Aztán karrierje másfelé vitte.

– A középiskolás évek akkor nagyon fontosak voltak, természetesen minden megváltozott, amióta leérettségiztem. Ez a megye a második otthonom, ám mivel a munkám a profi világhoz köt, jelenleg a Szpari edzőjeként minden tudásommal azon vagyok, hogy a csapat minél sikeresebb legyen – így Dajka László.

Akinek van már pályaedzője, mégpedig Balogh Zoltán, aki eddig a Bozsik Akadémia egyik korosztályos csapatát irányította.

Vasárnap szeretnénk örömet szerezni szurkolóinknak.

Dajka László.

Nem álszenteskednek

Lehetne itt mellébeszélni, hogy kisvárdai szempontból ez is egy mérkőzés a sok közül, de a feljutóhelyen megvívandó megyei rangadó aligha sorolható ebbe a kategóriába. Vagy mégis?

– Álszent dolog lenne, ha ezt állítanánk – jelzi az NB II-es megyei rangadó előtt Révész Attila, a Kisvárda Master Good szakmai igazgatója, hogy nem beszél mellé. – A Nyíregyháza a tradíció és az anyagi lehetőségek alapján a legmeghatározóbb klub a megyében, ennélfogva kevésszer fordult elő, hogy szabolcsi riválissal játszhatott. Ha pedig mégis, akkor az volt a ritka, hogy az ellenfél jobb pozícióban állva léphetett ellene pályára, ahogy azt mi most elmondhatjuk magunkról. Bőven benne van a pakliban, hogy vasárnap számunkra kedvezőtlen eredmény születik, de jelenleg húsz pont az előnyünk a megyei riválissal szemben, vagyis már eldőlt, hogy a bajnokság végén megelőzzük őt. Ez pedig arra utal, hogy ezt a szezont mi célirányosabban oldottuk meg. Egyúttal kiderült, hogy a futballban nem mindent a pénzügyi lehetőségek határoznak meg, hanem fontos a szakmaiság is.

A táblázaton elfoglalt helyezés és a pontszámbeli különbség azt is jelenti egyben, hogy a Kisvárda tekinthető a mérkőzés esélyesének?

– Nem hagyható figyelmen kívül a tabella, ami most mellettünk szól – felelte Révész Attila, aki éppen tíz éve került a Szparihoz, ahol ötven NB I-es meccsen ült a kispadon. – Tudom, hogy ezzel felpiszkálom a hazaiakat, de így is van ez rendjén, a helyükben én is meg akarnám mutatni, hogy a táblázat ellenére mi vagyunk a jobbak. Az ilyen presztízsmeccsek előtt azt is el szoktuk mondani, hogy nem számít a pillanatnyi helyezés, és bizony, ha visszagondolunk az őszi mérkőzésre, az is teljesen kiegyensúlyozott volt, holott akkor is mi számítottunk talán valamivel esélyesebbnek.

És az is szóba került, hogy milyen következménnyel járhat a jó eredmény elérése?

– Nem, ezzel nem foglalkozunk, van még hátra öt forduló, valamennyi riválisnak lesz még nehéz mérkőzése, mint amilyen számunkra a vasárnapi – felelte Révész Attila, hozzátéve, hogy alakuljon bárhogyan a bajnokság vége, a klub hosszú távú koncepcióját nem befolyásolja.

NB II.: 34. forduló

Vasárnap. Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good. Városi Stadion, 16.45. V.: Zierkelbach (Pápai, Márkus P.). Spartacus: Megyeri – Szokol, Máté, Rubus, Farkas – Kónya, Kártik – Szécsi, Rudolf, Tisza – Takács. Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Papucsek, Vári B. – Lucas, Horváth A. – Gosztonyi, Oláh G., Cseri T. – Rajczi.

További meccsek: Vác–Cigánd (14), Szeged 2011–Szolnok, Cegléd–Soroksár, Mosonmagyaróvár–Békéscsaba, Dorog–Puskás Akadémia (mind 17.30), Balmazújváros–Budaörs, Zalaegerszeg–SZEOL, Siófok–Sopron, Csákvár–Kozármisleny (mind 18)

Ez volt a 15. fordulóban

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus 1–1 (0–0)

Kisvárda, 3100 néző, v.: Németh Á. (Szert, Vígh–Tarsonyi). Kisvárda: Ivancsics A. – Hei, Fodor F., Vermes, Vári B. – Minczér – Szabó P. (Fodor A., 62.), Oláh G. (Erős G., 81.), Lucas, Cseri T. – Rajczi (Gosztonyi, 50.). Szakmai igazgató: Révész Attila.

Spartacus: Hermány – Szokol, Ur, Rubus, Barna Sz. – Rezes (Szécsi M., 70.), Holdampf, Kártik – Pölöskey P., Tisza (Kónya, 84.), Harsányi Z. (Heffler N., 74.). Vezetőedző: Véber György.

Gól: Rezes (0–1) a 67., Gosztonyi (1–1) a 69. percben.

Révész Attila: – A körülményekhez igazodva azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik a nehéz talajhoz jobban tudnak alkalmazkodni. Mi is rákényszerültünk az ívelésekre, azért is, mert a középpályát a Nyíregyháza uralta. Két ragyogó szurkolótábor előtt harapós ellenféllel szemben az egy ponttal azért nem vagyok elsősorban elégedetlen, mert hátrányból kellett egyenlítenünk.

Véber György: – A csapat rácáfolt arra, hogy széthullott társaság lenne. A jövőben remélhetőleg nem ez lesz a stílusunk, de a pálya állapota nem nagyon tette lehetővé, hogy földön tartott labdával operáljunk. A körülményekhez nagyszerűen alkalmazkodtunk, és mindkét csapat hatalmasat küzdött. A harcos, brusztos futball kedvelői elégedettek lehetnek a látottakkal, az eredmény pedig igazságos.

