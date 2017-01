A tánc és a zene hétvégéje Kisvárdán

A NYÍRZEM Mazsorett és modern tánc–csoport, a DÉLIBÁB Művészeti Iskola, az ABIGÉL Művészeti Iskola Debrecen növendékei egy csodálatos utazásra invitálják az érdeklődőket, január 27–én, pénteken délelőtt fél tízen egytől és kora este 18 órától. Az előadások résztvevői a színpadon táncolókkal elrepülnek a zene szárnyain a Párizs fényözönéből is kiragyogó Moulin Rougeba. Láthatják a keringőkirály zenéjére táncoló bécsi bálterem pezsgőző bálozóit. Rácsodálkozhatnak Szulejmán háremhölgyeire. Tortugában kalózok várják a nézőket. A fénycsillagok segítségével, a Végtelen történet zenéjére átlépjük az Univerzum határait, s eljutunk Meseországba és az Angyalok Birodalmába. De felhangzik a Made ín Hungaria is. Végül a „Messzi, messzi Galaxisból” visszairányítják a nézők elkószált fantáziáját a mindennapokra. A műsorban 12 helyszínen megelevenedő táncokban nyolcvan fellépő biztosítja a filmzenékre /Herry Potter, Star Wars, Végtelen történet, Karib tenger Kalózai, Angyalok Birodalma, Szulejmán, stb. / épülő koreográfiákat, amelyeket Barkaszi Zsuzsa, Dégi Zoltán, Szilágyi Zoltánné /Magdi néni/ és Vollay Enikő készítette. Az első délelőtti előadás az iskolai tanulók részére rendezik, melynek teljes bevételét az „Ugatlak” kutyamenhely több száz elhagyatott kutyája életkörülményeinek minőségi javítására ajánlják fel.

A 18 órakor kezdődő előadás a nagy közönségnek szól. A táncos utazást a MISTRÁL Ifjúsági és Szabadidő Egyesület szervezte.

Cselló Együttes világhírű filmzenéi

A kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola Csellózenekara még csak negyedik éve működik, de tagjai és vezetőjűk Agárdi Gáborné /Ildikó, Ildikó néni/, egyre magasabbra teszik a mércét és már–már profi előadásokkal örvendeztetik meg a zene kedvelőit egész évben. Ez történik most, január 29–én, vasárnap 15 órától a Művészetek Háza színpadán. Már 2014 tavaszán egy Dunaújvárosban megrendezett országos versenyen 3. helyezést és két különdíjat érdemeltek munkájukért. Számos városi rendezvényen bizonyították már összjátékuk nagyszerűségét, most pedig egy különleges összeállítással készülnek, immár másodszor, melynek műsorban filmzenéket hallhatnak az érdeklődők. A zenekar tagjai közt üdvözölhetjük a legkisebbektől a zenei pályán továbbtanuló régi növendékeket is. Az elhangzott filmzenék alatt kivetített képekkel illusztrált részletek jelennek meg az adott film képeiből.

A Cselló Együttes az elmúlt évben első alkalommal mutatkozott be világhírű filmzenéket idéző műsorával. A mostani második előadásuk műsora újabb zenei meglepetést tartogat a koncert közönségének.

– Vincze Péter –

