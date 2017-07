A tengelye körül is megperdült a jármű – megszólalt az M3-ason történt buszbaleset egyik nyíregyházi sérültje

Közel húszan szálltak fel Nyíregyházán arra a buszra, amely hétfőn hajnalban Debrecenből indult, hogy svájci hatnapos körutazásra szállítsa az utasait, de az M3-as autópályán, a 41-es kilométerkőnél, Aszód térségében az árokba hajtott. Az utasok között volt a nyíregyházi Rácz-házaspár, a testnevelőtanárként dolgozó Rácz Sándor és felesége Ráczné Cserés Erzsébet, akik ha nem is horzsolások nélkül, de megúszták a balesetet.

– Hajnal három óra előtt szálltunk fel a buszra a római katolikus templomnál, délután fél kettőkor pedig már itthon is voltunk. Nem így képzeltük el ezt a svájci körutazást, amelyet karácsony magasságában néztünk ki magunknak, és az indulásig fizettük a részleteket – mondta Rácz Sándor, aki volt a nyíregyházi férfi, a békéscsabai női és legutóbb a kisvárdai NB I B-s bajnok női kézilabda-csapat edzője. – Ötvenkét személyes, nagyon jól felszerelt busszal indultunk, hat hely volt még szabadon, azokat Budapesten töltötték volna fel indiai állampolgárságú utasok. A geleji benzinkútnál, a száznegyvenkettes kilométernél volt az első megálló és sofőrcsere, aztán alig száz kilométer múlva megtörtént a baj, hajnal öt óra után.

A korai időpont miatt sokan aludtak, de Rácz Sándor fent volt, így érzékelte, hogy fékezés nélkül, a rézsűn át hajtott az árokba a busz, amely a hossztengelye körül 360 fokban meg is perdült, közben egy kisebb fát is kettétört. Többen kirepültek a buszból, a súlyosan sérülteken talán át is fordult a gépjármű.

– A menyezettől a padlóig én is dobálóztam rendesen, amikor pedig megállt a busz, akkor több ember is rajtam feküdt – folytatta a szörnyűségről Rácz Sándor. – Próbáltam kirúgni a középső ajtót, de azt a csomagoktól nem tudtam, végül külső segítséggel sikerült kijutnunk. Érezni lehetett a gázolajszagot, talán azért nem kapott lángra az üzemanyag, mert a későbbi terepszemle során meggyőződhettem róla, hogy az akkumulátorokat már korábban elhagytuk. A feleségem két bordatöréssel, magam néhány horzsolással és zúzódással megúsztam az esetet, hálát adhatunk a sorsnak, hogy így alakult.

A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium és Általános Iskola testnevelője – aki a helyi lány serdülőcsapat edzőjeként hétezer kilométert buszozott az elmúlt bajnoki évben – hozzátette, a mentőalakulatok, a rendőrök és a tűzoltók intézkedése is nagyon gyors és készséges volt. Ahogy a visszaút megszervezése is: Ráczék végül kilencedmagukkal együtt szálltak fel a Nyíregyházára induló mentesítő járatra. A többiek vagy kórházba kerültek vagy hozzátartozók segítségével tértek haza…

