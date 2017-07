A Tisza nagyköveteként a Duna mentén is tekert

Hídvégi-Üstös Pál ismét hallat magáról. A hallatlanul sokoldalú ultramaratonista rengeteg expedíció szervezője és részese volt az eltelt években. Sűrűn megfordult megyénkben is, ahol szívesen emlékeznek vissza rá. A jelek szerint ez kölcsönös.

Hasznos, hogy Nyíregyházát kerékpárút köti össze Tokajjal.” Hídvégi-Üstös Pál

Két hónap múlva már fut

– Jó pár helyen megfordultam már a világban, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek vendégszeretete messze földön híres – erősítette meg újfent Hídvégi-Üstös Pál, aki ismét nyeregben érezheti magát. A többek között a Tiszát hosszában átúszó, mellette futó és kerékpározó sportember ezúttal a 150 éves velocipédjével végigkerekezte a Duna magyarországi szakaszának mindkét oldalát. Ezt követően vont mérleget érdeklődésünkre:

– A 14 nap alatt 750 kilométert tekertem, 98 településen jártam és 46 polgármesterrel találkoztam. Örömmel fogadtak mindenhol, a Duna Régiós Stratégia soros elnökségének üzenetét átadva pedig sokat beszélgettünk a környezetvédelemről, a fenntarthatóságról, a vizeink felelős felhasználásáról. Sok önkormányzati vezető büszkén mutatta be az elmúlt években megvalósult, Dunához köthető fejlesztéseit. Szinte mindenütt felmerült, hogy milyen megélhetési lehetőséget biztosít a folyó az ott élő emberek számára, és természetesen beszéltünk turisztikáról, közlekedésről és a sportról, így a kajak-kenuról, a kerékpárról is, illetve szóba került a kerékpáros úthálózat fontossága is. Nagyon hasznos, hogy Nyíregyházát kerékpárút köti össze Tokajjal, jó hallani egy ilyen terv megvalósulásáról.

A nyári szünetben közel kétszázan csatlakoztak hozzá az útja során – volt köztük 5 éves gyermek és volt 75 éves idős ember is.

– Forgalmas utakon haladtam, ahol a velocipéd nagy feltűnést keltett. Szinte minden településen ki is próbálhatták a kerékpár-matuzsálemet. Hamarosan pedig itt a következő próbatétel – tette hozzá Hídvégi-Üstös Pál, aki bő két hónap múlva, szeptember 17-én indulva, összesen 10 országot érintve futja végig a Duna teljes szakaszát. A tervek szerint október 18-án, a Duna Régió Stratégia Éves Fórumának megnyitására érkezik Budapestre.

Ladányi Tóth Lajos

Névjegy

Hídvégi-Üstös Pál

Magyar ultrasportoló, aki világszínvonalú, egyedülálló kihívásokat teljesít, ötvözi az emberfeletti sportteljesítményt egy nemes cél üzenetének közvetítésével.

Végigúszta, végig- és körbefutotta a Tiszát, majd 2000 embert hozott a térségbe egy 5×3 napos Tiszavölgy Kalandtúra rendezvénysorozat keretében. Old Spice Afrika Expedíció során, nemzetközi csapatot vezetve végigkerékpározta, futotta végig Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt Nyugat-Szaharában, futott a Nílusért Szudánban és 2013-ban húszezer kilométeren keresztül Közép-Ázsiát járta végig magyar felfedezők nyomában, fiatal kutatóknak nyújtva terepmunkára lehetőséget.

