A turisták inváziójától tartanak a horvátországi Vis szigetén, ahol a Mamma Mia 2. részét forgatják

A lakosok attól félnek, hogy a szigetet ellepik a turisták és az ingatlanárak is duplájára nőnek.

Az Adriai-tenger dalmáciai részén a szárazföldtől 44 kilométerre elterülő Vis szigetének kétezer lakosa van, nyáron pedig 12-15 ezer turista nyaral ott.

A Stiniva-öböl, Európa egyik legszebb strandja már nem látszik a hajóktól, amelyek kikötnek előtte, és ugyanez a helyezet a Vis szigettől öt kilométerre fekvő Bisevo-szigeten lévő Kék Barlanggal (Modra spilja) is, ahol már korlátozni kellene a látogatók számát – panaszkodtak a helyiek. Figyelmeztettek arra is, hogy az ivóvízellátás is korlátozott, főleg, ha nagy a szárazság, mint idén.

Bogoljub Mitrakovic, Komiza város turisztikai szövetségének igazgatója szerint minden reklám jól jön Visnek, és majd kiderül, hogy annak negatív vagy pozitív hatása lesz. Mint mondta: jelenleg 4000 férőhellyel rendelkezik a sziget és három szállodával, de mindhárom csődeljárás alatt áll. Úgy vélte, a hírnév befektetőket vonzhat a szállodaiparba és növekedhet a szálláshelyek minősége és kapacitása.

Vis városában 496 ezer eurót (150 millió forint) kérnek egy felújított házért, egy hatszobás ház a város központjában akár 698 ezer euróba (211 millió forint) is kerülhet. Amennyiben felkapják a helyet külföldi turisták, a nagy kereslet miatt a duplájára szökhetnek az ingatlanárak, és egy kőből készült romházért 180 ezer eurót is elkérhetnek, miközben jelenlegi áruk 80 ezer euró.

A Jutarnji List szerint a Mamma Mia első forgatási helyszíne, a görög Szkopelosz szigete, a film bemutatása után óriási népszerűségre tett szert. Megnőtt a kereslet a szállások és az ingatlanok iránt, és az addig majdnem ismeretlen sziget Rodosszal, Míkonosszal és Korfuval vette fel a versenyt. 2008-tól Szkopeloszon évente 15 százalékkal nőtt a turisták száma, az ingatlanárak az egekbe szöktek, az éttermek kínálata 50 százalékkal drágult, és drágábbak lettek az élelmiszerek is a boltokban – írta lap.

Visre közben már titokban megérkeztek a stáb tagjai, akik majd a forgatási helyszíneket építik meg, összesen 700 ember számára foglaltak szállást és rendeltek étkezést a szigeten a film készítői. Szeptemberben érkeznek a Mamma Mia, Here We Go Again című második rész főszereplői is: többek között az Oscar-díjas Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, valamint Colin Firth.

