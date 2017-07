A vadak megsínylik a kánikulát is, a vihart is

Szabó Józsefet, a vásárosnaményi székhelyű Beregi Tisza Vadásztársaság elnökét arról kérdeztük meg, a területükön mekkora problémát jelent az elmúlt napok, hetek kánikulája.

– Szerencsére sok csatorna, kanális található a területünkön, bőven volt részünk esőben is az idei nyáron, így egyelőre találnak ivóvizet az állatok. Tavalyelőtt azonban akkora volt nyáron a szárazság, hogy gondoskodnunk kellett a szarvasok számára ivóvízről, fúrott kutakból itattunk, a vaddisznók számára pedig dagonyákat készítettünk, hiszen fontos a vadnak, hogy megóvja magát a külső élősködőktől.

– A vadászterületünkön folyik keresztül a Makócsa-főcsatorna. A vízügyi igazgatósággal megegyeztünk abban, hogy az idén nem csapolják le a vizét, így oda is járhatnak inni és fürdeni a vadak. A területünkön apróvadak is vannak, egyelőre még azok is megtalálják a vizet. Még két jelentős vízforrást meg kell említenem, hiszen az északi határvonalunk a Szipa-főcsatorna, nyugati határvonalként pedig a Tisza oltja a vadak szomját.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA