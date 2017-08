A vadász sokat tehet a fertőzés megelőzéséért

A védekezésben a vadásztársaságoknak és a vadászoknak is fontos szerep jut. A vaddisznók között észlelt megbetegedést vagy elhullást be kell jelenteni a megyei vadászati hatóságnak és az illetékes járási főállatorvosi hivatalnak a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételek céljából. Az országúton elütött vaddisznókból szintén kötelező a mintavétel (lépdarab, mandula) a vizsgálatokhoz. A vadászterületeken nem szabad szétszórni olyan hulladékot, amely állati eredetű élelmiszerek maradékát is tartalmazza. Ha a vadász a saját udvarában házi sertéseket is tart, akkor minden vadászatot követően cserélje le ruházatát és lábbelijét, mielőtt a sertései etetéséhez vagy itatásához fogna!

A sertéstartó udvarokban szabad vadászterületről befogott vaddisznókat elhelyezni tilos. Az ASP-vel fertőzött országokból érkező vendégvadászokat meg kell kérni arra, hogy ne hozzanak magukkal sertés- vagy vaddisznóhúsból készült élelmiszereket. Fontos felmérni a vadászterületen élő vaddisznókondák létszámát és mozgását, mert egyes kondák eltűnése, kipusztulása az ASP első jele lehet.

