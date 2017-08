A vadásznapon Nimród ifjú követőit is felavatják

Évek, évtizedek óta megrendezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, immár hagyománynak számít ez a program. Bár vadásznap a neve, azonban nem csak vadászoknak szól. Talán úgy helyesebb és pontosabb a meghatározás, hogy a vadásznap vadászok által szervezett, mindenki számára tartalmas és színvonalas rendezvény.

– Különösen fontosnak tartjuk, hogy jó hangulatban, a vadászhagyományokat fel­elevenítve és ápolva, a megye minden vadásza és nem vadász érdeklődője is kikapcsolódhasson ezen a rendezvényen. A programokat úgy állítjuk össze, hogy azt mind a vadászok, mind a civilek élvezni tudják, ezzel is a vadászat társadalmi elfogadottságát szeretnénk erősíteni, népszerűsíteni – mondta el érdeklődésünkre Fazekas Gergely, a vadászkamara megyei titkára. – A programban szerepel többek között Hubertus-istentisztelet, ifjú vadászok avatása, vadász- és munkakutyák bemutatója, kézművesek vására, de a hangulatos élőzene, a néptánc és még sok más produkció is színesíti majd a napot. A vadásznapon megrendezzük a már hagyományos főzőversenyt is. A vadásztársaságok, baráti társaságok vehetnek részt ezen a barátságos megmérettetésen.

– A vadásznapot szeptember 2-án rendezzük meg Baktalórántházán, a városi sportpályán. Ide várunk minden kulturáltan szórakozni vágyó és a természet iránt érdeklődő embert, az ünnepélyes megnyitó 10 órakor kezdődik.

