A válogatott bombázójának nemes gesztusa

A nyíregyházi férfi röplabda Európa Liga-csoportköre előtt azzal keresték meg Veres Pétert, a magyar férfi röplabda-válogatott csapatvezetőjét, hogy jótékony célra felajánlanának egy mezt, amelyet annak idején az 1998-ban bajnok nyíregyházi férfi röplabdacsapat összes játékosa aláírt. Többek között Veres Péter is.

A nyíregyházi Down Egyesület megsegítésére felajánlott mez kikiáltási ára ezer forint volt. A licitáláskor szép számmal érkeztek felajánlások, az ereklye végül Pádár Krisztián, a magyar válogatott bombázójának a birtokába került, aki ötvenezer forintot áldozott a nemes cél érdekében!

A szomszéd sokat segített

De miként került a csizma az asztalra, a mez licitálásra?

– Az egyik kedvenc sportágam a röplabda, és az 1998-as Szabolcs-Gabona–Kaposvár döntő hazai meccsein ott is voltam. A mindent eldöntő találkozó után írták alá a mezt a srácok, és az egyik barátomé lett az ereklye. Évekkel később beszéltünk róla, és sikerült elkérnem tőle. Otthon pihent, mígnem tavaly egy baráti beszélgetés során újra szóba került, akkor fogalmazódott meg benne, hogy valamilyen jótékony célra felajánlhatnánk.

– Egy, a helyi médiában dolgozó szomszédom ötlete volt az árverezés, és remek lehetőségnek bizonyult a férfiválogatottak tornája. A Down Egyesület megsegítése is az ő ötlete volt, Veres Péter pedig azonnal partner volt az egészben. Nagyon örülünk annak, hogy végül sikerrel járt a licitálás és remélem, hogy örömet szereztünk vele az érintetteknek – avatott a sztori részleteiben a neve elhallgatását kérő felajánló.

– Örülök, hogy volt olyan szurkoló, aki ezt az ereklyét megtartotta és most egy jó szolgálat reményében felajánlotta. Egyébként a mai napig nagyon emlékezetes számomra az a bajnoki cím, hiszen nekem is az első aranyérmem volt, amit hazai környezetben sikerült megnyernünk – nyilatkozta a szövetség hivatalos honlapján Veres Péter.

A bajnokcsapat

Az 1998-as nyíregyházi bajnokcsapat tagjai: Veres Péter, Pampuch Csaba, Ernesto Rufin Martinez, José Alverez Cutinho, Bugyi József, Horváth László, Horváth Géza, Toronyai Miklós, Zajácz András, Zádor Zoltán. Edző: Botos Ferenc, Szakmai igazgató: Drotár György.

