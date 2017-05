A válogatott körön belül Papp Klaudia

Még vége sincs a jelenlegi bajnokság küzdelmeinek, de máris megkezdte a felkészülést. Papp Klaudia, a Nyíregyházi Kosársuli amatőr női NB I-es csapatának irányítója nem „stréberkedik”, hanem a B33-as válogatott tagjaként a nyári feladatokra hangolódik. Merthogy meghívást kapott azon tíz női játékos közé, akikből kikerül majd a világbajnokságra és az Európa-bajnoki selejtezőre utazó négytagú csapat.

– Hétfőn kezdődött az edzőtáborozás Székesfehérváron, és meglehetősen hosszú, nyolchetes a felkészülési program, amelyben lesznek versenyek is – mondta megkeresésünkre a szerdai két foglalkozás között Papp Klaudia. – A tíz játékos közül kerülnek majd ki a felnőtt és az U23-as válogatott tagjai, én koromnál fogva még az utóbbinál is számításba jöhetek. Korai még arról beszélni, hogy lesz-e esélyem a csapatba kerülni, de minimálisan azt szeretném elérni, hogy a huszonhárom éven aluliak csapatának legyek a tagja.

A tíz beválogatott játékos között Papp Klaudia mellett a szegedi Tóth Cecília a másik, aki „nagypályán” az amatőr női NB I-ben szerepel, a többiek mind élvonalbeli játékosok. A nyíregyházi irányító virtuóz játékstílusát ismerve nem nehéz kitalálni, hogy miért is kapott meghívást, de vajon mennyire nehéz átállni erre a játékra.

– Nehéz, mert sokkal gyorsabb és fárasztóbb a játék és a taktikai elemek közül is van mit megtanulnom – felelte Papp Klaudia. – A székesfehérvári edzésközpont szabadtéri, streetball-pályáján tartott edzéseknek van fizikai része, gyakoroljuk a védekezést, a helyezkedést és persze a figurákat is, illetve dobóedzéseket is végzünk. Szoknom kell a labdát is, hiszen bár éppúgy hatos méretű, mint amivel teremben a nők játszanak, de a súlya hetes, tehát valamivel nehezebb, mint amihez hozzászoktam. Gimnazista koromban fordult elő utoljára, hogy ezt a szakágat is versenyszerűen űztem, de nem teljesen idegen tőlem a három a három elleni játék, és tetszik is nekem a kosárlabda ezen válfaja.

Azt azért tudni kell, hogy olimpiai sportág is lehet a B33, a magyarok pedig női vonalon kifejezetten erősek, tavaly Bukarestben ők nyerték az Európa-bajnokságot éppúgy Károlyi Andrea és Jakab Máté vezetésével, ahogyan most is az ő irányításukkal kezdődött meg a felkészülés.

– Az idei fő verseny a világbajnokság lesz, amelyet a franciaországi Nantes-ban rendeznek, és a világranglista alapján szereztünk jogot a részvételre – mondta Jakab Máté, a válogatott nyíregyházi születésű másodedzője. – Érdekes, az Európa-bajnokságra címvédőként is selejtezőt kell vívnunk, az közvetlenül a vb után lesz Andorrában, így a két esemény között haza sem térünk, ugyanazzal a négyessel próbáljuk meg kiharcolni az amszterdami Eb-részvételt, amelyikkel a világbajnokságon szereplünk majd. Ami Klaudiát illeti, nagyon jól dolgozik, az U23-as csapatnak szinte biztosan tagja lesz, de igen jó esélye van arra, hogy a felnőtt válogatottban kapjon helyet. Sok múlik azon, hogy a „rendes” válogatottban is helyet kapó ceglédi Medgyessy Dórára mennyire számíthatunk, hiszen Klaudia az ő posztján jöhetne szóba.

Nem rosszak tehát azok a nyári kilátások…

A búcsú még várhat

Ha már bekapcsolódott a válogatott programjába, akkor az azt is jelenti, hogy Papp Klaudia már nem szerepel a bronzéremért harcoló klubcsapata Szeged elleni mérkőzésein? És mivel korábban nyilatkozta, hogy a nyáron minden bizonnyal Pécsen folytatja, letehetünk arról, hogy egy ideig itthon látjuk kosárlabdázni?

– A klubcsapatom bronzmérkőzésein játszani fogok, sőt a meccsek előtti napokon bekapcsolódom a csapat edzésmunkájába is, arra a néhány napra megszakítom az edzőtáborozást – felelte Papp Klaudia. – A klubváltás azon múlik, hogy az iskolai tanulmányaimat miként tudom folytatni, még az is benne van a pakliban, hogy maradok, de azért szeretném magam kipróbálni az A csoportban is.

A Nyíregyházi Kosársuli amúgy szombaton a Szeged KE otthonában kezdi a harmadik helyről döntő párharcot, a második meccs május 28-án lesz hazai pályán, és amennyiben szükséges, úgy június 3-án, a Tisza-parton fejeződik be a csata.

Névsorolvasás

A felnőtt és U23-as női B33-as válogatott nyári versenyeire készülő játékosok: Bozóki Bettina (PINKK Pécs), Böröndi Vivien (Zalaegerszeg), Kovács Vanessza (Győr), Papp Klaudia (Nyíregyházi Kosársuli), Serbán Anett (Cegléd), Süle Krisztina (BEAC), Szabó Bettina (MTK), Szabó Dóra (PINNK Pécs), Teodorán Alexandra (Szekszárd), Tóth Cecília (Szeged KE). Beugrásra készen: Medgyessy Dóra (Cegléd), Suppán Anna (BEAC)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA