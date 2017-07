A Várdával mindig is elfogult marad

Lezárta kisvárdai időszakát azzal Cseri Tamás, hogy felbontotta szerződését, összepakolt az öltözőben és elbúcsúzott korábbi csapattársaitól. A 29 éves futballistát a Mezőkövesd vásárolta ki a jövő nyárig szóló kontraktusából, így teljesülhet a régóta dédelgetett vágya: tíz évnyi és 251 bajnoki meccsből álló NB II-es szolgálat után NB I-es játékos válhat belőle.

– Korábban nem szerepeltem Budapestről keletre eső csapatban, most úgy tűnik, hogy mégis ebben az országrészben kell berendezkednem – mondta Cseri Tamás, aki hétfőn kapcsolódott be új csapata edzésmunkájába. – Nem gondoltam volna, de nagyon megszerettem Kisvárdát, ezt el is mondtam Révész Attila sportigazgatónak, néhány csapattársamat pedig különösen a szívembe zártam, velük ezek után is kiemelten tartom majd a kapcsolatot. Mivel az NB I-ben szombaton, a másodosztályban vasárnap lesznek a meccsek, biztos, hogy többször megtekintem majd a várdaiak fellépéseit, a Mosonmagyaróvár elleni nyitányon is ott leszek, és a második fordulóban Győrben is, hiszen korábbi csapataim játszanak majd egymás ellen.

Cseri Tamás szombaton amolyan időutazáson vett részt, hiszen délelőtt láthatta új csapatának edzőmeccsét Szolnokon, kora este pedig megnézte a korábbi társakat a Kassa melletti Hernádszentistvánon. Hogyan tetszett az egyelőre még Cseri Tamás nélküli Mezőkövesd és a Cseri Tamást már nem bevető Kisvárda?

– Tetszett a Mezőkövesd, elsősorban az, hogy hasonló, passzolós stílusban játszik, mint korábbi csapatom, amelyben el tudom magam képzelni, és ebben megerősített az első edzés is – feleli a támadó. – A Várdával pedig elfogult vagyok, bízom a srácokban, jó lesz a csapat, és ugyanúgy a feljutásért fog harcolni, ahogy az előző évben.

Az elmúlt két évben 68 bajnoki mérkőzést vívott a kisvárdai csapat, ezek közül hatvanhaton Cseri Tamás is pályára lépett. Csak a szerda-vasárnap ritmusú fordulók közül hagyott ki kettőt az elmúlt küzdelemsorozatban, ősszel a Cigánd, tavasszal a Békéscsaba ellenit. Mi történik, ha Kövesden nem lesz ennyire bérelt helye a csapatban a játékosnak?

– Először is, nem éreztem azt, hogy Várdán bérelt helyem lett volna, meg kellett küzdenem a csapatba kerülésért – véli a 2015-2016-ban három, a júniusban véget ért bajnokságban két gólig jutott játékos. – Mivel élvonalbeli csapathoz igazoltam, vélhetően még nagyobb lesz a házon belüli konkurencia, de szeretem a kihívásokat, állok a feladat elébe. Egyébként pedig azt sem élem majd meg tragédiaként, ha kevesebb játéklehetőséghez jutok, mint Várdán, de nyilván szeretném kiharcolni a helyem a csapatban.

Mezőkövesden három éves szerződést írt alá a futballista, éppúgy, mint két éve Várdán. Vezethet még egyszer vissza az útja a legutóbbi együtteséhez?

– Sosem lehet tudni, mit hoz az élet – búcsúzott el Kisvárdától Cseri Tamás.

