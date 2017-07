A városvédők füzetben őrzik a főrabbi emlékét

Kevesen ismerték eddig dr. Bernstein Béla főrabbi nevét, pedig Nyíregyházán harmincöt éven keresztül szolgálta a híveit, tanulmányaival, tudományos igényű munkáival pedig hozzájárult a magyar szellemi élethez. Megérdemli az utókor tiszteletét, ezért döntött úgy a Nyíregyházi Városvédők Egyesülete, hogy a Mesélő Nyíregyháza című sorozat 32. füzetében a művelt és nagy tudású főrabbit mutatja be.

Nincs még neve a térnek

– Már tavaly felvetette Urbán Terézia, az egyesületünk alelnöke azt a gondolatot, hogy állítsunk emléket Bernstein Bélának. Somos Péterrel, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hitéleti vezetőjével közösen javasoltuk a város önkormányzatának, hogy azt a teret, amelyen a holokauszt emlékmű áll, nevezzék el a főrabbiról, hiszen ő is ennek a népirtásnak lett az áldozata 1944-ben. Mivel a teret övező házak egy-egy utcához tartoznak, a tér elnevezése nem jár semmilyen átszervezéssel, adminisztrációs problémával. Annak a térnek eddig neve sem volt, vagyis nem átnevezésről, hanem elnevezésről van szó. Reméljük, hamarosan döntés születik a tér elnevezéséről, de hogy addig is tudják a nyíregyházi emberek, hogy ki is volt Bernstein Béla, róla szól a legújabb füzet, amelynek megjelentetését a zsidó hitközség anyagilag is támogatta – mondta el érdeklődésünkre Cservenyák Katalin, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnöke.

A rádióriporter kérdése

Somos Péter örömmel fogadta a tér elnevezésének ötletét és a füzet megjelentetését.

– Legelőször Antall István, a Magyar Rádió népszerű művészeti szerkesztője, műsorvezetője tette fel nekem a kérdést, hogy miért nincs elnevezve valami Nyíregyházán Bernstein Béláról. Meglepett, hogy egy nem zsidó származású ember érzi fontosnak a főrabbi emlékének ápolását. Így aztán nyitott voltam a hitközségi társaimmal együtt a városvédők javaslatára, s minden segítséget megadtunk a füzet elkészítésére.

Példát mutatott ember

– Nekem tetszik ez a formátum, hiszen zsebbe tehető, nem terjedelmes, így minden bizonnyal többen is elolvassák majd Timár Éva összeállításában a főrabbi életét, aki a város nagyra becsült és köztiszteletben álló polgára volt. Példát mutatott emberségből, rendíthetetlen hazaszeretetből, áldozatkészségből. Tudásával, tehetségével nemcsak a hitközséget, de a várost is szolgálta. Remélhetőleg nem szakad meg a kapcsolatunk a városvédő egyesülettel, ugyanis tervezzük további közös kiadványok készítését a zsidó temetőről és a zsinagógáról is – tette hozzá Somos Péter.

Életrajz – röviden

Dr. Bernstein Béla Várpalotán született 1868. január 7-én. 1892-ben lett rabbi. Előbb a szombathelyi, majd 1909-ben a nyíregyházi zsidó hitközség hívta meg főrabbinak. 1944 tavaszán deportálták Auschwitzba és ott mártírhalált halt. Széles körű történetírói, irodalmi tevékenységet fejtett ki.

