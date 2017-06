A vasalónak konyhában a helye

A Felső-Tisza-vidékén járó turisták egyik úti célja a magyarországi népi építészet gyöngyszeme, az 1766-ban épült tákosi református templom. Úgy tartják, hogy mivel Mária Terézia megtagadta a követ és a téglát a református vallást gyakorlóktól, a tákosiak abból építették fel, amijük volt: fából és sárból. A sarat mezítláb kellett dagasztani, ezért is nevezik az épületet „mezítlábas Notre Dame-nak”. Ami igazán kiemeli a ránk maradt hasonló falusi templomok közül, az a páratlan faragott és festett berendezés, valamint a festett kazettás mennyezet. Különleges az épület megvilágítása is: az ablakok napkelettől déli irányban helyezkednek el a falon, így a fény körbejár, a lemenő nap pedig az egészen keresztülvilágít. A térségünkben járó vándorok persze nem csak természeti és építészeti szépségekre éheznek: szívesen megkóstolják a helyi specialitásokat is.

Mindent elkészítünk, amire a hozzánk betérők vágynak.” Baráth Lajosné

Görcsleves, túrós batyu

Baráth Lajosné főztjét egyre többen ismerik, tájjellegű étkeinek hírét messze viszik a Tákoson megforduló utazók. Vendégházuknak több specialitása is van, az egyik az, hogy a menüsor mindig attól függően változik, hogy a betérő vendégeknek mire fáj a foguk.

– Nagyon sokan kérik a beregi táskalevest (többen görcslevesként ismerik), a káposztás bablevest füstölt csülökkel, de népszerű a gulyás is. Ami mindig biztos siker, az a vasalt tarja lapcsánkával és sárgarépával, hagymával készített káposztasalátával – van, aki a tarja helyett csirkemellet kér. A sütemények közül a kemencében sült túrós batyu az egyik nagy kedvenc, de gyakran készítünk tarkedlit házi lekvárral vagy derelyét is – igazából mindent megsütünk, megfőzünk, amire a hozzánk betérők vágynak.

De akik az ország távolabbi pontjairól jönnek, általában ezeket szeretnék megkóstolni, na és a tengerikásás töltött káposztát, amivel már több versenyt is megnyertünk és aminek a titka a háromféle húsban – kolozsvári szalonna, füstölt sonka és friss darált hús –, illetve a jó fűszerezésben rejlik. Távozáskor sokan elkérik az ételek receptjét, mert annyira ízlik nekik, hogy otthon is szeretnék elkészíteni – meséli Judit, aki az édes­anyjától tanult főzni.

A grízes mézes a kedvenc

– Az anyósom is nagyon jól főz, én pedig a faluban élő idős asszonyokkal is sokat beszélgettem konyhai praktikákról, mint ahogy a tévés gasztroműsorokból is ellesek ezt-azt.

– Gyűjtöm a szakácskönyveket – vannak köztük egészen régiek is –, és bár a legtöbb ételt recept nélkül készítem el, ha olyan fogásra vágyik valaki, amit csak nagyon ritkán főzök, segítségül hívom valamelyiket. Én a magyaros konyha híve vagyok, a kedvencem a görcsleves, de szeretem a főzelékeket és a tejszínes spenótot is – ez utóbbi magában is nagyon finom, de húsokhoz is tökéletes. Ha édességről van szó, jöhet az aranygaluska, a leveles-hájas tészta vagy a húzott rétes is, de az igazi kedvencem a mézes zserbó és a grí­zes mézes sütemény – mesélte lapunknak Judit, akinek nincs ideje unatkozni, hiszen rendezvényeken, falunapokon is gyakran részt vesznek – ma például a Múzeumok Éjszakáján sütnek túrós bélest és szilvalekváros kiflit, a Beregi Múzeumba betérők legnagyobb örömére.

