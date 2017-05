A vásárosnaményi férfi, aki csendre inti a politikusokat

Egy ember van csak széles e hazában, akinek minden mozdulatát egyaránt lesik, minden szavát egyaránt isszák a mindenkori kormánypárti és ellenzéki politikusok.

Ez a személy Iványi Tamás, a vásárosnaményi művelődési központ igazgatója, aki egyben a Magyar Országgyűlés képviselőinek énekkarát, a Szená-Torok nevű kórust is vezeti. Az együttes az elmúlt év decemberében ünnepelte megalapításának huszadik évfordulóját.

Jótékonysági rendezvényeken

– A Parlamentnek volt már kosárlabda- és focicsapata is, amikor 1996-ban viccesen felvetődött, hogy érdekes lehetne az országgyűlés több frakciójából létrehozni egy többszólamú kórust. Az ötletet hallva jeleztem, ha valóban megalakul egy énekkar, vállalom a szakmai munkát – elevenítette fel lapunk érdeklődésére a kezdeteket a karnagy, aki akkoriban az SZDSZ színeiben képviselte honatyaként a beregi embereket a fővárosban.

– Meghirdettük az alakulópróba időpontját, azonban a sajtó részéről jóval nagyobb volt az érdeklődés, jóval több újságíró jött el, mint énekelni szerető politikus. Akkor végül heten alapítottuk meg az énekkart, amelynek ma már közel harminc tagja van. Nem mindenki országgyűlési képviselő, vannak közöttük minisztériumi és parlamenti szakértők, valamint családtagok is.

A Tiszavasvárihoz kötődő Koltai Tamás javaslatára vették fel a találó Szená-Torok nevet. Az egyesületi alapítószabályban lefektették, hogy az együttes csak jótékonysági rendezvényeken szerepelhet, valamint a határon túli magyarlakta területeken vállalhat kultúrmissziós feladatokat. A hazai települések mellett szerepelt már az énekkar többek között a Felvidéken, Erdélyben, Burgenlandban, valamint Észak-Amerikában és Kanadában is.

A quebeci parlamentben az ülést szakították meg, hogy az ottani képviselők meghallgathassák a magyar együttes műsorát, de szerepelt a Szená-Torok a berlini magyar nagykövetség megnyitóünnepségén is. A megalakulást követő időszakban minden hétfőn a napirend megszavazása után elvonultak a kórustagok próbálni, míg a 3 hetes ülésezések idején háromhetente próbáltak. Napjainkban a fellépések előtti napokban igyekszik a karnagy több próbát tartani, illetve megszerveznek egy-egy napos edzőtáborokat, ahol reggeltől estig gyakorolnak.

– A próbákat és a fellépéseket nem könnyű egyeztetni a politikusok elfoglaltsága miatt, gyakran csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy kire számíthatok. Egy sportcsapatnál akár az egész csapat kicserélődhet, de egy énekkarnál nem lehet cserélgetni a tagokat, hiszen nem biztos, hogy mindenki egyformán ismeri az adott repertoárt – magyarázta Iványi Tamás, aki egykoron a debreceni zeneművészeti főiskolán szerzett szolfézs-karvezetői szakon diplomát, majd elvégezte Párkai István 4 éves karvezetői kurzusát is.

Tökéletes a harmónia

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon milyen a hangulat a kormánypárti és az ellenzéki politikusok között a próbákon, az utazásokon.

– Az átlagosnál sokkal elfogadóbbak a kórustagok, hiszen amikor jelentkeznek, tudják, hogy milyen jellegű közös munkában vesznek részt. Természetesen azért nem hiányoznak az ugratások, a tréfás zrikálások, a megjegyzések sem. Megrögzött demokrataként azt szoktam mondogatni, hogy többpártrendszert akartatok, most már itt az ideje, hogy élvezzük is. Az tény, hogy nálunk a politikai különbségek ellenére is teljes az összhang, tökéletes a harmónia.

Borkereskedő és református lelkész

Az egyik nap Iványi Tamás még a kórusát dirigálja, másnap már egy filmrendező neki adja az utasításokat. Vajon hogyan kerül egy művelődési ház igazgatója a magyar filmek világába?

– A vásárosnaményi művelődési ház támogatásával működik az amatőrökből álló Kontársulat, amelynek – mondhatni úgy is, hogy – a mindenese vagyok: gondoskodom az intézményi háttérről, s olykor elvállalok egy-egy szerepet is. Mindezt egy kollégám elkotyogta a Balázs Bála-díjas filmrendezőnek, Zsigmond Dezsőnek, aki Molière A botcsinálta doktor című művéből készített filmet amatőr szereplőkkel zempléni környezetben. Kellett neki egy magas, testes, szakállas férfi, s megkért, játsszam el a görög borkereskedő szerepét, aki a lányát házasságba akarja kényszeríteni. Csak később döbbentem rá, hogy tulajdonképpen ezzel a filmmel készültem fel arra, hogy majd a négy lányomból hármat másfél év alatt férjhez adjak.

– Zsigmond Dezső most A sátán fattya címmel készíti új alkotását, ami egy kárpátaljai történetet dolgoz fel. A filmben egy református lelkészt játszom, templomi és temetési felvételek készültek velem. Ezt a szerepet azért szeretem, mert otthonosabban mozogtam benne.

– Érdekes belelátni a filmkészítésbe. Nem könnyű szakma: néha egész napot kell várakozni besminkelve, hogy sorra kerüljünk, máskor meg 20 másodperces jelenetet kell több órán keresztül újra meg újra felvenni, mire megfelel a rendező elképzeléseinek – árult el titkokat Iványi Tamás, majd még hozzátette: – Befejezésül hadd nyugtassak meg mindenkit: Hollywoodból nem kerestek még…

