A korlátozás a gyalogos forgalmat nem érinti, a járművezetőket azonban arra kérik, hogy ne kanyarodjanak be jobbra, kis ívben Dózsa György utcára. A Nyírfa utcáról sem tudnak kikanyarodni balra, úgyhogy jobban járnak, ha 17 óráig kerülnek. A Tünde utcán szintén forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők – a szakemberek az ott folyó munkálatokat holnap is folytatják délután ötig. Szennyvízvezetéket fektetnek és ivóvízhálózatot építenek ki itt. A Vécsey utcán folytatódik a híd felújítása, hétvégén a Tokaji úti vásártéren holnap reggel nyolc órától két forgalmi sávban hajthatnak be a piac területére. A behajtásért 200 forintot kell fizetni, a mozgáskorlátozott kártya itt nem érvényes.

Vizes az útburkolat, fokozott figyelemmel vezessenek, Nyíregyháza bel- és külterületén egyaránt ajánlott még a tompított fényszóró használata.

A város területén a parkolásért ma délután öt óráig kell fizetni, a hétvégén ingyenes.

Mától már téli nyitva tartás szerint, 17 óráig látogatható az Északi temető.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA