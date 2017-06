Kék–Dombrád 2–3 (0–1)

Kék, 100 néző, v.: Kocsis Zs.

Kék: Himmer A. – Gáspár S., Poór B., Kerekréti Á., Szurcsik Z., Ignácz G., Bodó I., Horváth A., Kerekréti G. (Kóka B.), Csombók I Cs., Csombók II Cs. (Pelsőczi I.). Edző: Fabók István.

Dombrád: Csáki T. – Derceni B., Nagy Á., Szalai B., Géci I., Dávid R., Borbély L., Puskás Á., Kalu B., Tóth Á., Szabó K. (Ács G.). Edző: Kató István. Gól: Szurcsik Z. 2 (egyet 11-esből), illetve Derceni B., Ács G., Borbély L. Ifi: 2–2.

Fabók István: – A végére elfogytunk mint Ákos körül a térerő. Lehet hogy most néhányan ágyékon szúrják magukat, ha meglátják hol végzett a kéki csapat. Köszönet a kritikus de lelkes szurkolóknak, és a mindent biztosító önkormányzatnak. Hasta la vista, megye kettő!

Kató István: – Jó talajú pályán sportszerűen játszó ellenféllel szemben megérdemelten győztünk.

Pátroha–Fényeslitke 1–0 (1–0)

Gégény, 100 néző, v.: Soós A.

Pátroha: Szabó A. – Ujj Gy., Pataki G., Mozga Gy., Borku T., Molnár V. (Orgován Gy.), Kovács Sz., Szitai R., Ballai Z., Csépke M., Boda R. (Horváth F.). Játékos-edző: Lelt József.

Fényeslitke: Márta J. – Nagy M., Kázsmér L., Sáreczki F. (Fodor Cs.), Lovas I., Miskolczi Á., Bakó G. (Arnóczki Cs.), Pólyán I., Nagy B., Halász T., Kovács A. Játékos-edző: Sárkány Gábor. Gól: Borku T. Ifi: 4–1.

Lelt József: – Tizennégy meccsből tízet megnyertünk, az utolsó helyről a hetedikre rakétáztunk. Nagy öröm van Pátrohán, várjuk az engedélyt, lehet a bajnoki szünetben megrendezzük az olimpiát is.

Mártha Ferenc vezetőségi tag: – Egy nullás hazai vezetés után a második félidőben megnyerhettük volna a meccset, igaz, az utolsó negyedórát tíz emberrel játszottunk végig.

Nyírkarász–Újdombrád 8–1 (3–0)

Nyírkarász, 100 néző, v.: Sípos L.

Nyírkarász: Borkó J. – Csuka Gy., Király J., Liptai D. (Méhész G.), Jávor P. (Nagy B.), Varga J. (Kasza R.), Kovács L., Bandor J., Belinszki Sz. (Csaholczi R.), Horváth G. (Kovács L.), Tóth T. Megbízott edző: Tóth Tibor.

Újdombrád: Kmetz T. – Kernács József, Kernács János, Lakatos Z., Geri K., Nagy R., Bagin S., Hajdu L., Tóth T., Koi B., Szőlősi L. (Komlósi T.). Játékos-edző: Szőlősi Lóránd. Gól: Varga J. 4 (egyet 11-esből), Kovács L. 2, Tóth T., Király J., illetve Hajdu L. Ifi: elmaradt.

Tóth Tibor: – Igazi szezonvégi mérkőzés – magabiztos győzelemmel. Szeretnénk megköszönni a polgármester úr egész éves támogatását, és mindenkinek aki segítette ebben a szezonban az egyesületünket.

Szőlősi Lóránd: – Végre vége.

Demecser–Ladányi TC 4–1 (2–1)

Demecser, 100 néző, v.: Takács Á.

Demecser: Fintor S. (Kiss R.) – Kiss M., Hudák N., Kantár K., Fabu R., Erőss P. (Kriser Sz.), Kocsis Z., Gombkötő S. (Bacskai A.), Hajnal A., Dankó G., Minyin. Játékos-edző: Gombkötő Sándor.

Ladányi TC: Hosszú L. – Rakoncza T., Sajtos R., Árva B., Kállai Á., Kovács D. (Vantyuch B.), Demeter A., Demeter L., Erdei K., Kovács Cs., Sajtos N. (Révész Z.). Edző: Sajtos András. Gól: Dankó G., Minyin, Fintor S. (11-esből), Fabu R. (11-esből), illetve Demeter A. (11-esből). Ifi: 6–1.

Gombkötő Sándor: – Az utóbbi kilenc év legjobb helyezését sikerült elérni, amiért köszönet jár a polgármester úrnak és a támogatóknak is. Most úgy érzem, hogy a mór megtette a kötelességét, a mór mehet.

Sajtos András: – A mérkőzés összképe alapján nem érdemeltünk vereséget.

Őr–Vaja 3–0 (1–0)

Őr, 200 néző, v.: Takács A.

Őr: Oláh M. (Kiss Á.) – Varga J., Márton T., Szabó V., Soltész Á., Tisza M., Tisza Á. (Szender S.), Benkő J. (Paragh K.), Bégény Zs. (Lapos P.), Deme B. (Sipos J.), Anda G. Edző: Kálmándi Bertalan.

Vaja: Vakarcs I. – Kósa G., Sashegyi Sz., Noszál T., Sándor A. (Kiss A.), Mocsár G., Mulutó P., Soós K. (Horváth B.), Varga P., Kerekes M. (Konrád A.), Simák Zs. Játékos-edző: Kiss Attila. Gól: Bégény Zs., Tisza M., Soltész Á. Ifi: 2–1.

Kálmándi Bertalan: – Gratulálok mindkét csapatomnak a záró fordulóban elért eredményhez. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki valamit is tett idén az egyesületünkért. Jó lenne ha a vezetőség is úgy döntene, hogy ebben az osztályban folytassuk jövőre is. Minden jó, ha jó a vége.

Kiss Attila: – Szomszédvári rangadóhoz nem méltó hozzáállás. Gratulálok az őri csapatnak, köszönet a támogatóinknak.

Tiszaszentmárton–Záhony 3–6 (1–4)

Tiszaszentmárton, 230 néző, v.: Kovács I Z.

Tiszaszentmárton: Mészáros T. – Iván S., Ésik M., Jónás A., Jónás Krisztián, Koszta Z., Balogh R., Jónás Kálmán (Berecz B.), Balogh K., Farkas T., Iván V. Megbízott edző: Kovács János.

Záhony: Leskovics A. (Csernyu L.) – Kacsúr A., Kiss T., Huzdik P., Semegi T. (Demjén A.), Fekete L., Gégény Z., Sére L., Kiss R., Sárközi D., Kovács I. Edző: Berecz Csaba. Gól: Farkas T. 2, Jónás Kálmán, illetve Sárközi D. 2, Semegi T. 2, Kovács I., Gégény Z. Ifi: 3–3.

Kovács János: – Megérdemelt vendéggyőzelem született, gólokat rúgtunk és rúgattunk az ellenféllel. Gratulálok az ificsapat döntetlenjéhez.

Berecz Csaba: – Az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, a második egy kicsit langyosra sikeredett. Köszönöm a tavaszi szezonban nyújtott teljesítményt, egy jó kis csapat állt össze, amelyet érdemes lenne együtt tartani. A jövőt tekintve viszont elő kell vennünk a varázsgömböt, meglátjuk mi lesz.

Tiszakanyár–Nyírmada 0–1 (0–1)

Tiszakanyár 100 néző, v.: Homonai P.

Tiszakanyár: Kanyári G. – Molnár Zs. (Nagy R.), Csáki R., Balla J., Ablonczy D., Vicickó L. (Maklári Á.), Illés A., Nagy Á., Tóth N. (Dobrai D.), Jánvári D., Rézinger B. Játékos-edző: Csáki Róbert.

Nyírmada: Pál Zs. – Jurkinya M., Danku A., Horváth J., Szikszai A., Járomcsák G., Mátyus Cs., Benkő T., Kozma A. (Baráti J.), Balogh A., Jónás A. (Selyem E., Szőke I.) Játékos-edző: Szőke István. Gól: Járomcsák G. Ifi: 7–0.

Csáki Róbert: – Az eredménytől függetlenül gratulálok a csapatnak az egész szezonban nyújtott teljesítményhez, és a megszerzett ezüstéremhez. Köszönjük a vezetőségnek és támogatóknak, hogy biztosították a nyugodt munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Szőke István: – A csapat minden játékosát szeretném megdícsérni a mai meccs után. Nagyon jó Tiszakanyár otthonából sikerült elhoznunk a három pontot.

Szabadnapos: Ajak.

A Nyírerdő-csoport végeredménye:

1. Dombrád 28 24 3 1 135–32 75

2. Tiszakanyár 28 19 3 6 83–39 60

3. Nyírkarász 28 18 5 5 84–34 59

4. Nyírmada 28 16 3 9 62–52 51

5. Demecser 28 13 6 9 73–50 45

6. Záhonyi VSC 28 12 6 10 64–54 42

7. Pátroha 28 12 4 12 57–56 40

8. Kék 28 12 3 13 56–75 39

9. Ladányi TC 28 11 5 12 61–61 38

10. Fényeslitke 28 11 4 13 56–56 37

11. Ajak 28 10 5 13 42–50 35

12. Őr 28 7 7 14 42–61 28

13. Vaja 28 7 1 20 35–94 22

14. Tiszaszentmárton 28 6 3 19 46–105 21

15. Újdombrád 28 3 – 25 35–112 9

A Pap visszalépett

