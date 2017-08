A vereség után irány New York!

A selejtezővel együtt számítva az ötödik mérkőzésnél véget ért Fucsovics Márton (122. a világranglistán) menetelése Winston-Salemben, a 664 825 dollár összdíjazású, keménypályás ATP-250-es versenyen. A nyíregyházi teniszező a nyolcaddöntőben 6:2, 6:1-re veszített a brit Kyle Edmund (45.) ellen, de így is egyfajta sporttörténelmet írt, hiszen magyar teniszező legutóbb 15 éve, 2002-ben nyert egynél több meccset ATP-viadal főtábláján. Ő Sávolt Attila, Marci jelenlegi edzője volt, aki akkor a lengyelországi Sopotban jutott be az elődöntőbe.

Ami a szerda késő esti meccset illeti, az eredmény sima mérkőzést sugall, és valóban a jobban teniszező játékos nyert, de voltak olyan fordulópontjai a mérkőzésnek, amelyek nem a magyar játékosnak kedveztek. Ezek közé tartozott, hogy az első szettben 4:2-nél akár bréklabdához is juthatott volna Marci, ahogy a másodikban 0:2-nél és 1:3-nál volt is esélye (összesen három) az ellenfél adogatásának elnyerésére, de nem sikerült szépíteni. Aztán ki tudja hogyan alakul a második játszma, ha annak első játékát 40:15-ről hozni tudja a Sávolt-tanítvány. A vonalbírók ítéletei is kihozták olykor a sodrából Fucsovicsot, aki ugyan ütött hét ászt, mégis Edmund negyedik foghatatlan szervájával zárult le a 63 percig tartó mérkőzés.

Most Winston-Salemből New Yorkba teszi át a székhelyét a magyar éljátékos, aki – vélhetően a világranglista 116. helyéről – a jövő héten megkezdi első olyan Grand Slam-főtáblás szereplését, amelyre saját jogon, selejtező és szabadkártya nélkül harcolta ki a részvételt. A formája az észak-karolinai városban látottak alapján nem rossz, talán nem is baj, hogy abban a hőségben jön egy kis pihenő. Már csak egy jó sorsolás kellene, de az nagyon!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA