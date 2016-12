A VII. Karácsonyi Kavalkád Kisvárdán

A városháza előtti Adventi koszorú négy gyertyája mellett Sétáló utca pazarul feldíszített városi díszkivilágítással várja a délutáni programok látogatóit a Karácsonyi Kavalkád.

Óvodák és iskolák bemutatói, sztárvendég

Az első napon, /délután négy órakor s ezt követően mindennap ugyanebben az időben folytatódnak a programok/ hétfőn Maklári Balázs alpolgármester köszöntőjét követően a történelmi egyházak ökumenikus imájával, áldásával és a város óvodásainak csilingelően szép műsorával nyílt meg a VII. Karácsonyi Kavalkád. Kedden a Teichmann Vilmos és a Somogyi Rezső Általános Iskolák tanulói és a Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola növendékei zenés–táncos műsorral kedveskedtek az ünnepi program érdekelődőinek. Szerdán délután a Vári Emil Általános Iskola tanulói és tehetséges fiatal énekesei mutatkoznak be. Csütörtökön, 22–én a Bessenyei György Gimnázium tanulói és a Street Dance School Hip–Hop tánciskola növendékeinek zenés táncos műsora szórakoztatja a közönséget. A kavalkád záró napján, 23–án pénteken, a sztárvendég, a Sztárban Sztár nyertese Veréb Tamás az ország és az év legsokoldalúbb előadójának előadása lesz a fénypontja a hét zárásának.

Kézműves vásár, finom étkek és italok

Akik még nem döntötték el, milyen ajándékkal lepjék meg szeretteiket, a kézműves vásáron kedvükre válogathatnak. A díszkivilágított sétálóutcában a hangulatos zene is szórakoztatja a kavalkád résztvevőit. Az árusok között sétálgatva, nézelődve, finom étkeket és forró italokat is fogyaszthatnak a résztvevők. A Városháza előtti Civil Házban a kisvárdai civil szervezetek forró teával, szaloncukorral, mézeskaláccsal, stb. kínálják majd az egybegyűlteket. A 16–ával, péntekkel kezdődő vendéglátásban részt vettek, az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub, a Boldogság Klub, a Kisvárdai Kulturális Egyesület, a Kisvárdai Jótékony Nőegylet, a Rotary Club Kisvárda /aki gyűjtést is szerveztek egy tehetséges fiatal támogatására/ a Szeretet Hatalma Alapítvány, a Rákóczi Szövetség. December 21–én a Nyugdíjasok Baráti Köre, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub, csütörtökön a Karitász. A kavalkád záró napján 23–án, pénteken, a Boldogság Klub tagjai vendégelik meg a kavalkádon megjelenteket.

– Vincze Péter –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA