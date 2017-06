A világ tetején egyensúlyozna

László Gyulára rámosolygott a szerencse. A hajdúhadházi labdazsonglőrt sokan ismerhetik már a megyeszékhelyen is, hiszen amikor csak teheti, Nyíregyháza nagyobb terein, parkjaiban szórakoztatja magát és másokat labdás, bringás trükkökkel. Bár a legtöbben csak legyintenek, amikor elmeséli, de tény: a fiú nevét a Guiness-rekordok könyvében is jegyzik.

Ahogy hallgattam, a saját kis élet­utam jutott eszembe.” Németh Szabolcs

Tavaly például saját csúcsát döntötte meg, amikor két óra és tíz perc alatt 369 emeletet tett meg – fején focilabdát egyensúlyozva. Néhány hónappal később a Heim Pál Gyermekkórház kis betegeit vidította fel, amikor három perc tizenhét másodpercen keresztül pörgött a BMX kerékpárjával úgy, hogy közben tizenkétszer vette le és fel a pólóját, elengedve a kormányt és a kilépőn egyensúlyozva. Ezzel több mint egy percet vert a korábbi rekor­derre. Sőt, 2015-ben megdöntötte a kerékpáros ­free­style-ozás Guinness-rekordját is – huszonnégy órát töltött bringán, pörgött-forgott, ugratott, trükközött.

Mindebből nyilvánvaló, hogy Gyuszi örökmozgó, ami vele született hiperaktivitásából fakad. A fiú sokáig teljesen egyedül próbált támogatókat keresni, de nem igazán járt sikerrel, azonban néhány héttel ezelőtt találkozott Németh Szabolcs személyi edzővel és karateoktatóval.

– Gyula nemrég bejött hozzám a terembe, és elmondta: úgy érezte, hogy én leszek az, aki segíteni tud majd neki. Ahogy hallgattam, a saját kis életutam jutott eszembe, hiszen hozzá hasonlóan én is nehezen kezdtem, de munkával és kitartással elértem a céljaimat, és küzdök, dolgozom értük ma is.

Támogatókra van szükségük

– Ezért döntöttem úgy, hogy teljesen ingyen vállalom a felkészítését a nagy megmérettetésekre, emellett amiben tudom, támogatom őt – mesélte szerkesztőségünkben Szabolcs, aki már megkezdte pártfogoltja fizikai és mentális felkészítését. Gyula több korábbi rekordját is szeretné túlszárnyalni az idén, így szüksége is lesz a kiváló kondícióra.

– A legnagyobb vágyam, hogy eljuthassak Dubaiba, és fejemen a labdával megjárhassam a világ legnagyobb toronyháza, a Burj Khalifa 160 emeletét – árulta el a hadházi srác. Ehhez azonban mecénásokra lesz szüksége, akik támogatják abban, hogy valóra válthassa álmát.

A legendák nyomában

FC Fociklub néven négyrészes sorozattal jelentkezik a Graph-Art. Az első részben az európai labdarúgás 100 legnevesebb sztárjáról találhatóak információk, a második kiadványban cseleket, trükköket részletező leírások, fotók és videók vannak. Ebben a számban mások mellett László Gyula segítségével tudhatják meg az olvasók, miként is viszik véghez a híres focisták a cseleiket.

– Nagyon örültem neki, mikor megkerestek, szívesen vállaltam el a feladatot. Nem sokat kellett gyakorolnom, a Debreceni Labdarúgó Akadémián készítettük el a felvételeket, élveztem minden percét. Igényes kiadványba kerülhettem bele, több oldalon mutathatom be, hogyan is trükköznek a legjobb focisták.

