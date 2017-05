A világháló napos és árnyoldala

Általános igazság, hogy az éremnek két oldala van, azaz érdemes valaminek az előnyeit és a hátrányait egyaránt tüzetesebben megvizsgálni, figyelembe venni, mielőtt kate­gorikusan kijelentjük, hogy az jó vagy rossz. Elég az emberiség legnagyobb találmányaira gondolnunk: az elektromosságra, ami fényt csempész a sötétségbe, de elveheti az életünket is, a maghasadás felfedezésére, ami a nukleáris fegyverkezés alapja. És igen, ilyen az internet is, melynek gyökerei az 1960-as évek végéig nyúlnak vissza, amikor is elsősorban katonai kommunikációs célokat szolgált, de egyes egyetemek, katonai bázisok és kormányzati laboratóriumok kutatói is használták elektronikus levelezésre, fájlok cseréjére és távoli bejelentkezésre egymás számítógépei között. Mára mindennapossá vált a jelenlétünk a világhálón, amit az átlagember az eredeti céloknak megfelelően információszerzésre és -cserére, kapcsolattartásra használ.

Meghatározó kereskedelmi platformmá vált mára az internet.

Márkus Tibor

– Három éve vagyunk házasok, ebből a férjem több mint egy esztendőt töltött már Koszovóban – mesélte érdeklődésünkre Zsuzsa, akinek párja békefenntartóként gyakran több hónapig is távol van a családi fészektől.

Máshogy nem is bírnák

– Szerencsére az internetkapcsolat általában jó, így minden szabad percünket együtt töltjük – jobb híján Skype-on. Miközben főzök, takarítok vagy egyszerűen csak pihenek, folyamatos köztünk az online kapcsolat. Máshogy nem is bírnánk ki, bár így is borzasztóan nehéz, mert hiába hallom a hangját és látom, hogy minden rendben van vele, mindez nem pótolhatja a közelségét, az ölelését, amire annyira vágyom. Öröm az ürömben, hogy úgy tűnik, ősszel végleg hazajön. Bár anyagilag nem járunk jól, de ez egyáltalán nem érdekel, a lényeg, hogy végre együtt legyünk. Nagyon szeretnénk már kisbabát – árulta el szomorkás mosollyal Zsuzsa.

Alapvető „kellék”

A Marso Kft. kereskedelmi igazgatóhelyettese állítja: az üzleti szféra működése elképzelhetetlen az internet biztosította szolgáltatások nélkül. Márkus Tibor lapunknak elmondta: mind az értékesítésben, mind a belső kommunikációban, mind pedig az adminisztráció területén kihasználják a világháló adta lehetőségeket.

– Minden értékesítési csatorna tekintetében meghatározó kereskedelmi platformmá vált mára az internet. Felhőalapú fejlesztésekkel és adatbázissal rendelkezünk, az alkalmazottak zömének telefonja szinkronizálva van a céges levelezőrendszerrel, ezáltal gyors és hatékony a kapcsolattartás, a kollégák bárhol is vannak, szinte azonnal be tudnak kapcsolódni az adott munkafolyamatba. Internet nélkül gyakorlatilag nem tudnánk hatékonyan működni – fogalmazott Márkus Tibor.

Tilosban járnak

A net előnyeivel tehát jórészt tisztában vagyunk, azt azonban kevesen tudják, hogy a „hálózatok hálózatának” van sötét oldala is. Ez az úgynevezett dark web, ami az internet egészének a 80–90 százalékát teszi ki, szemben az átlagos felhasználók által látogatott 10–20 százalékkal.

– Ezeken a webhelyeken persze nem lehet csak úgy szörfözgetni, külön böngészőt kell letöltenünk, hogy elérhessük a sötét oldal tartalmait. A The Onion Routert, röviden Tort bárki telepítheti, azután szabadon és cenzúrázatlanul lovagolhatjuk meg az ott fellelhető híráramlatot. A fejlesztőknek persze nem az illegális kereskedelem és a gyermekpornográfia meleg­ágyának megteremtése volt a céljuk, hanem egy jól működő fájlmegosztó rendszer kiépítése lebegett a szemük előtt – mégis a tilosban járók kedvelt eszköze lett. Kábítószert, hamis hivatalos okmányokat vagy akár bérgyilkosokat is lehet így rendelni. Nem lehetetlen ugyan, de ezeknek a gyanús oldalaknak a felhasználóit és tulajdonosait nagyon nehéz kézre keríteni és felelősségre vonni – mutatott rá egy neve elhallgatását kérő informatikus.

Üzenetet küldhet a hűtőszekrényünk, hogy lejárt a tej szavatossága?

Valószínűleg már nagyon sokan olvastak az IoT-ről, azaz a „Dolgok internetéről”, de biztosan többen vannak még, akik semmihez sem tudják kapcsolni ezt a fogalmat. Lényege, hogy a háztartási gépek, autók, termelőeszközök az interneten keresztül is elérhetőek, és képesek az egymás közötti – emberi beavatkozás nélküli – kommunikációra. Az adatok áramlása a rendszerben részt vevő és a világhálóra csatlakozó gépek között zajlik – írja a veol.hu.

Már egyre több háztartási elektronikával foglalkozó vállalat mutat be olyan termékeket, amelyek a Dolgok Internetét használják fel. Képzeljük el, amikor telefonon keresztül kapunk értesítést arról, hogy égve hagytunk egy lámpát a lakásban, és ugyancsak a mobilon keresztül le is tudjuk kapcsolni. Hasonló, amikor a hűtőszekrény egy SMS-en keresztül „értesít” bennünket, hogy lejárt a tej szavatossága. Másik példa, amikor még a hazaérkezésünk előtt el tudjuk indítani a mosógépet, illetve amikor egy alvásérzékelő lekapcsolja a tévét, miután már elaludtunk. Mindezek nemcsak a kényelmet szolgálják: a digitalizálásnak köszönhetően a háztartások energiát takarítanak meg és a családok csökkenthetik a kiadásaikat.

Az új világban azonban nemcsak a háztartások, hanem az ipar és különösen az okosvárosok, illetve a modern közlekedés egyaránt a Dolgok Internetén fog alapulni. Segítségével növekedni fog a termelékenység és a működési hatékonyság.

