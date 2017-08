A visszatérés nem is sikerülhetett volna jobban: megnyerte a világbajnokságot

A nyíregyházi Bihari Alexandra szülei mindent megtettek azért, hogy a lányukból sportoló váljon. Elvitték teniszezni, úszni, sőt még táncolni is taníttatták, ám ahogy a fiatal hölgy nevetve meséli, nem volt szinkronban a keze és a lába, a ritmus­érzékéről pedig jobb, ha nem is beszélünk… Alig múlt hatéves, amikor lovardába vitték, ahol bátorságban a nagyobbakkal is felvette a versenyt. Tízévesen önállóan vágtázott, egy évvel később már a díjlovas versenyeken törte a fejét, és hamarosan kiderült: galoppban kimagaslóan tehetséges. Amatőr bajnokként elkezdte tervezni a jövőjét, és Budapestre költözött. A Női Amatőrlovas Európa Bajnokságon 2012-ben ezüstérmes lett, majd jöttek a világbajnokságok, amelyeken ugyancsak kitűnően szerepelt. Az egyik sorozat hazai fordulóján jó barátságba került a szervezőkkel, ennek eredményeként pedig a világ két legjelentősebb versenysorozatán találta magát, majd egymást követték a megmérettetések.

Sorsolás dönt

A tavalyi évet ki kellett hagynia, a visszatérése pedig nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen megnyerte a római világbajnokságot, és ezzel a lehetőséget arra, hogy novemberben részt vegyen az Abu Dhabiban rendezett Sheik Mansoor fesztivál vb-futamának döntőjében. Az arab országban ez az egyetlen verseny, amelyen női lovasok is rajthoz állhatnak, ez a versenynaptár egyik kiemelt helyszíne, ahol az indulás is hatalmas megtiszteltetés. Szandi azt mondja, nem volt könnyű visszarázódnia, de sokkal komolyabban veszi a sportot.

– A Sheik Mansoor fesztiválon senki sem a saját lovával versenyez, csak a futamok előtti sorsoláson dől el, hogy ki melyik lovat kapja. Rómában például egy olyan lovat kellett megülnöm, amellyel még soha nem találkoztam, így csak abban bízhattam, hogy végrehajtja az utasításaimat, szerencsére így lett. Úgy tűnhet, hogy a galopp egy nagy lutri, de mi éppen emiatt szeretjük, és mindig ennek a tudatában állunk rajthoz – mondja Szandi, aki már javában készül a novemberi megmérettetésre – és nem csak azzal, hogy nagyon sokat versenyez. Sokszor fogyókúrázik, amire azért van szükség, mert a nagyobb eséllyel induló lovaknak nagyobb, a kisebb eséllyel starthoz állóknak pedig kisebb súlyt kell vinniük.

Profivá szeretne válni

Naponta nyolc órát tölt az istállóban, jelenleg 16 lóval dolgozik együtt. A kevéske szabadidejében boxterembe jár, TRX-ezik és sokat fut, de számára az jelenti az igazi kikapcsolódást, ha az istállóban, az állatok között lehet. Neki a lovak adnak önbizalmat, a kedvencei sorsát pedig a versenyek után is nyomon követi. Természetesen megnézte a Kincsem című filmet is, és örömmel fedezett fel a vásznon olyan lovakat, amelyekkel korábban versenyzett. Bár még csak 24 éves, huszonhat megnyert verseny van a háta mögött, és előtte az élet. A jövő év különösen fontos lehet a pályafutása szempontjából, hiszen szeretné elérni a negyven győzelmet, amivel profivá válhat – ebben a sportágban pedig ez nagyon komoly teljesítmény!

Zsákbamacska a galopp

– A galopp egy zsákbamacska, ahol minden attól függ, hogy milyen rövid idő alatt tudom megtalálni az állattal a közös hangot – mondja Szandi.

– A lovas képessége minden futamon ugyanolyan, a lóé viszont, amin versenyez, nem – egyes lovak hidegben teljesítenek jobban, mások inkább a meleget szeretik,

de számos tényező befolyásolja a teljesítményüket, az, hogy mire hogy reagálnak, sokszor csak a futam közben derül ki.

