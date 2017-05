A viszkis, a Buci meg a többiek

Pár napja ünnepeltük a munkát, de sokan vagyunk és sokféleképpen keressük, értelmezzük a megélhetés lehetőségét. Itt van mindjárt a lista elején említett rabló, a „viszkis”. Jó kiállású sportolóként szép jövedelemmel terelgethette volna a korongot sportcsarnokokban, ám ő úgy döntött, inkább banki és takarékszövetkezeti fiókokba jár, s ha már ott van, kirabolja azokat. Pár év alatt zsákmányolt is 147 millió forintot (1993 és 1999 között, mai értéken milliárdhoz közelítene – mielőtt valaki bagatellizálni kezdene…). Élt, mint Marci Hevesen, menekült, amikor szorult a hurok, rálőtt az őt üldöző rendőrökre. Végül oda került, ahová való volt: börtönbe. Ma pedig az értékőrzésről és hitelességről híres kereskedelmi televíziók stúdiójában, bulvárlapok címoldalán nyilatkozik a filmről, amely róla készül. Így lesz a börtönviselt rablóból kedves figura, ajnározható példakép? Minden bizonnyal, ha a Magyar Nemzeti Filmalap csekély 1,225 milliárd forinttal támogatja e nagyszerű életmű megfilmesítését. A Saul fia 321 milliót érdemelt ki – de lássuk be: hol van ez a történet és üzenet a viszkiséhez…?! (Azt már ne is firtassuk, hogy a magyar lovasíjász miért nem érte el a nemzeti ingerküszöböt…).

Nem arról van szó, hogy egy bűnözőnek ne lenne joga és lehetősége jó útra térni. Ami aggasztó ebben a jelenségben, az a szerénység és alázat hiánya. Fel sem merül, hogy aki egyszer szabad akaratából a bűnelkövetést választotta, akkor azzal önként mondott le számos jogról is, még ha azok „csak” morális, erkölcsi alapokon is nyugszanak. Ám a jog is sérül itt rendesen, hiszen a viszkis ügyvédje (Magyar György) szerint védence azzal, hogy rablásainál lefegyverezte a biztonsági őröket, egyenesen vérontást előzött meg. Hát nem édi… – ez már tényleg morbid. Azt sem tudni, mit és mennyit kell elkövetnie a mi jó Stohl „Buci” Andrásunknak, hogy a szerény vezeklés útjára lépjen. Amikor újabb showműsorban harsánykodik, vajon hány embernek jut eszébe az alkohollal s kokainnal dúsított vér, a részegen okozott balesetek sora, a pitiáner lopás? S mivel érdemelte ki a „két lázadó fiatal” kedélyes jelzőt, na meg a mozifilmet „magyar Bonnie és Clyde”-ként a tolvaj pár, mely megyénkben is itt hagyta névjegyét? S mi lesz, ha mindenki úgy gondolja: most elmegy kicsit „vagánynak”, betör ide-oda, lop és rabol egy keveset, aztán majd megbánja és jó útra tér…?

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA