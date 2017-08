A vitorlázó Érdi Mária az elrontott zárónap ellenére örül a vb-20. helynek

A 19 éves magyar sportoló a hollandiai vb-n az első négy nap nyolc selejtezős futamát követően a 11. helyről várta a négy döntős futamot. Az elsőből azonban kizárták, a másodikat pedig csak a 46. helyen zárta, így visszacsúszott a 20. pozícióba, ezen pedig nem tudott javítani, mivel másnap az utolsó két futamot szélcsend miatt nem rendezték meg.

“Az első napok jól sikerültek, de sajnos az utolsó napon megkaptam a büntetőmet, azt követően pedig nagyon rosszul vitorláztam, fejben valami nem volt a helyén” – nyilatkozta a magyar tehetség kedden az M4 Sport Sportreggeli című műsorában, hozzátéve, a kizárás után nem érezte, hogy ez befolyásolta a következő futamot, ám az mégis gyengébben sikerült.

Érdi Mária azt gondolta, jobban meg fogják viselni a történtek, ám tud örülni a 20. helyének, s nagy eredménynek tartja, különös tekintettel arra, hogy 2012-ben kezdett versenyezni, s 19 évesen érte el ezt a helyezést. Megjegyezte, rengeteget tanult a világbajnokságból, melynek nagy tanulsága, hogy minden futamban, minden körülmények között maximálisan kell koncentrálnia.

A riói olimpián is szerepelt vitorlázó három héttel a felnőtt vb előtt óriási fölénnyel nyerte meg az U21-es vb-t, amely – mint mondta – azért is értékes, mert egyértelmű favoritként utazott Belgiumba, ahol elbírta a rá nehezedő nyomást.

Beszélt arról is, hogy a korosztályos és felnőtt versenyek között az jelenti a nagy különbséget, hogy míg a fiataloknál akkor is tud győzni, vagy elöl végezni egy-egy futamban, ha hibázik, a felnőtteknél viszont ez közel sincs így, hiába számít a nagyok között is gyorsnak.

Az MVM SE laserese komoly tervekkel tekint a jövőbe, a műsorban határozottan kijelentette, egyértelműen az éremszerzés a célja a 2020-as, tokiói olimpián.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA