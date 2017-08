A XV. Nyíregyházi Huszártalálkozón méltóságteljesen ünnepeltek

© Fotó: Racskó Tibor

Nyíregyháza – Illusztris vendéget köszönthettek a jubileumi huszártalálkozón az Országzászló téren: a napkori Juráncsik Antal is megtisztelte jelenlétével a katonai pompával kísért hagyományőrző rendezvényt. Az elismerő tapsot kapó száz éves Anti bácsi tisztán emlékszik a dátumra: 1940. december 2-án vonult be a seregbe. Jelenleg is testi, szellemi frissességnek örvend, bár ahogy mondta, „a kertemet művelem, de a bal lábam nem az igazi”.