A Youtube sötét oldala – 7 videó, aminek inkább a létezéséről se akar majd tudni (18+)

1. Pretty Woman

Bemelegítésnek itt ez a vidi. Na mi ezen olyan ijesztő? Egy kissé bizarr öreg pasi a Pretty woman-t tátogja. A felvételen azonban Edward Robert Muscare látható, egy regisztrált szexuális ragadozó, aki még börtönbe is került, miután egy 14 éves fiúval lépett szexuális kapcsolatba – később pedig youtube sztár lett…

2. Paris Catacombs Lost Footage

Bírod a foundfootage horrorokat? Akkor ezt imádni fogod. A gond csak az, hogy ez bizony igazi. Párizs alatt bizony hatalmas katakomba rendszer rejtőzik – a videót készítő férfi pedig elhatározta, hogy felfedezi. Sosem jött felszínre. Eltűnését hatalmas rejtély övezi – amihez az általa készített felvétel is hozzájárul. A felvételen érezhető, hogy pánikba esik a kamerás a föld alatt – valami elől fut, a falon pedig egy különös, fehérre festet, kitárt karú emberi alak is felfedezhető… Jáj.

3. K-Fee Auto Commercial

Ha rossz a szíved, ezt a vidit hagyd ki. Hihetetlen, de ez egy tényleges reklám – ki tudja, hányan kaptak tőle szívrohamot.

4. I FEEL FANTASTIC

Ez egy elég különös videó, meg kell hagyni: egy női robot magas hangon énekel benne egy idegesítő dalt, majd a végén azt mondja: Fuss! Fuss! Fuss! Aztán hirtelen a kamera hátsókertet kezdi pásztázni.

A youtube-on hamar elterjedt a pletyka, hogy a felvételt egy sorozatgyilkos készítette, aki a hátsó kertben ásta el áldozatait. Ám aztán kiderült, hogy szó sincs erről – kiderült, hogy egy hobbi robotépítő zenei projeckjéről van szó. Mindenesetre elég furi videó.

5. Transfiguration – performance Olivier de Sagazan

A következő videó végülis egy művészi performance, de elég hátborzongató. A felvételen szereplő művész agyaggal borítja be az arcát, és festékkel keni be magát, és így szobrászkodik magán – igencsak groteszk szörnnyé változtatva önmagát.

6. A wyoming incidens

Történt, hogy Wyomingban 1987-ben meghackelt valaki egy élő tv adást, és nagyon furcsa videóüzenetet kezdett a tv nézőknek sugározni.

Ez volt az üzenet: 333-333-333. Ez után jött a „Ön most nagyon szép dolgokat fog látni” szöveg. Maszkszerű, groteszk arcok jelentek meg, majd újabb különös szövegek bukkantak fel:

„Nem bújhatsz el örökre.”

„Mi van az elmédben? Mi már láttuk.”

Hogy ki és mi céllal tette közzé ezt a videó üzenetet, nem tudni. Mindenesetre érdekes, az biztos.

7. My Dead Great Grandma’s Coffin in My Own Backyard!

A felvételen szereplő jelbeszéddel kommunikáló fickó a hátsókertjében tárolja a nagymama koporsóját. A gond, hogy benne van a nagyi is… És meg is mutatja. Még puszit is ad neki. Ööö.. Nem kösz.

Ezt már be se ágyazzuk ide, annyira bizarr – de akit érdekel, rákereshet így a youtube-on: My Dead Great Grandma’s Coffin in My Own Backyard!

Oroszország – A youtube telis teli van bizarr videókkal, de a hogyan készítsünk homunkulusz-t videókat talán egyik sem veri. A homunkulusz miniatűr, lombikban létrehozott emberkét jelent, az orosz youtube felhasználó pedig úgy döntött, a saját spermáját tyúktojásba fecskendezve megpróbálkozik létrehozni egy ilyen lényt. A felvételek tanulsága szerint sikerrel is járt – bár a tojásban talált különös, köpködő lényekre sok mindent lehet mondani, de hogy emberszerűek, na azt nem.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA