A Youtube sötét oldala – Újabb 7 videó, aminek a létezéséről sem akar majd tudni (18+)

1. Obey the Walrus

Az Obey the Walrus, avagy Engedelmeskedj a rozmárnak című videó nagy port kavart a youtube-on, bár leginkább az érthetetlensége és bizarrsága miatt, nem pedig azért, mert túl véres lenne. A videót állítólag egy latin-amerikai kultusz, a La Morsa (a rozmár) készítette, és nem mellesleg az a babona járja, hogy aki megtekinti az alábbi videót, azzal rossz dolgok fognak történni. Mint kiderült, a videó valójában egy hermafrodita, Johnnie Baima életét bemutató dokumentumfilmből lopta a képkockákat – mindenesetre elég bizarra összevágták, meg kell hagyni.

2. The Croatian Stalking Tape

Ha akarsz egy jó kis szívrohamot, a következő videót inkább sötétben nézd meg. A felvételt állítólag Horvátországban találták meg, és két tinédzser készítette, akik a felvétel készülte után eltűntek. A videón az látható, hogy a két tini a városi parkokban marháskodik az új kamerájukkal, amikor találkznak egy különös alakkal, aki valamiféle zsákot visel a fején – és aki aztán a nyomukba szegődik… Para!

3. Hand Thing

A Hand Thing egy youtube alkotó bizarr kisfilmje, nem is lehet túl sokat mondani róla, azon túl, hogy az egész youtube csatornáját hasonló videók teszik ki, amin különös, maszkot viselő emberek csinálnak nagyon bizarr dolgokkal – itt például teljesen ráparáznak a “Hand Thing”-re, azaz a kéz dologra – nevezetesen arra, hogy összeütögetik a saját kezüket. Semmi túl veszélyes, de azért elég beteg.

4. Girl Goes Psycho During Makeup Tutorial

Ha megijedsz egy kis vértől, a következő videót inkább hagyd ki. Amúgy meg nagyon-nagyon para ez a felvétel: ártatlanul indul a dolog. Egy nő a kamera előtt tart smink bemutatót. Aztán hirtelen valami nagyon sötét dolog történik. Mintha megjelenne valami igéző, sötét lény, ami megszálja a lányt, aki ezután lefejeli az asztalt, és elindul a vér az orrából. Jáj.

5. Blank Room Soup

Hogy pontosan mi is történik ezen a videó, miért készült, kik láthatóak rajta, nos, a felvétel alapján nehéz kitalálni. Egy férfi ül egy üres szobában, és levest eszik. Hamarosan különös, maszkos figurák érkeznek, és közre fogják a levest evő férfit, aki sírni kezd. A legenda szerint a felvétel egy olyan férfit ábrázol, akik fogságba ejtett és megkínzott a két maszkos férfi. De sokkal valószínűbb, hogy egy művész által rendezett kisfilmről van szó.

6. KrainaGrzybowTV

Itt nem is csupán egy videóról van szó, hanem egy egész csatornáról. Ezen a lengyel csatornán találhatunk egy csomó, retro hangulatú “gyerekműsort”, aminek a főszereplője Agatka, egy kislány, akinek papírból kivágott szemei vannak, és különböző, “hasznos” dolgokat próbál megtanítani nekünk mókus barátjával – ám hamar sötét, szürreális káosz lesz lesz mindenből. A videókban utalásokat is találunk arra, hogy a történet főszereplője valójában egy pedofíl által elrabolt, bedrogozott kislány, akit legyűrnek a hallucinációi – de semmi biztosat nem lehet kijelenteni a projecktről, csupán annyit, hogy vélhetően egy művész készítette, aki rengeteg energiát feccolt a vágásba, és saját, fülbemászó filmzenét is írt hozzá, és hogy már-már kultusszá nőtte ki magát a csatorna.

7. username:666

Erre a videóra aztán végképp nincs magyarázat: a felvétel olyan, mintha magát a youtube-ot megszálná az ördög – különös, pokolbéli hatalom veszi át a hatalmat egy felfüggesztett youtube csatorna felett.

Az internet egy őrült hely – telis-teli van sötét felfedezésekkel, de ezek aztán viszik a prímet. Mint ezek a videók. Van közöttük bizarr, ijesztő és sok “na ezt nem akartam én látni”.

