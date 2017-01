A záhonyi jégen is remekül siklottak a Sólymok

A nyíregyházi klub tagjai közül négyen is remek eredményeket értek el. A Krúdy Gyula Gimnázium diákja, Lőrincz Ivett 400 és 800 méteren valamint a 4×400 méteres vegyes váltó tagjaként is az első helyezést szerezte meg. Az ugyancsak krúdys Zsigó Miklós is triplázott: 200 és 400 méteren is első lett, és ő is tagja volt a 4×400 méteres vegyes váltónak. A Jókai Mór Református Általános Iskola tanulója, Kovács Kristóf a váltóarany mellé a 800 méter második helyezését is megszerezte, míg a váltó negyedik tagja, a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola diákja egyéniben 400 méteren megnyerte a maga korosztályát, 800 méteren pedig második lett.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA