Adidas-streetballfesztivál – Megküzdöttek egymással és a hőséggel

Nicsak, a Lakers! Steve Nash, Kobe Bryant és Dwight Howard aranysárga mezébe bújt fiatalok játszottak a centerpályán, mikor éppen a legjobban tűzött a nap a 25. adidas streetball-fesztivál szombati, nyíregyházi állomásán, a Kossuth téren. Ha meg nem haragszanak az ifjak, a játéktudásuk nem ért az NBA-sztárjainak nyomába, de az igyekezetük dicséretes, hogy a sztárklub sztárjainak felsőjében pompáztak, így adtak meg a módját az utcai kosárlabdázás ünnepének.

Odébb egy kis nosztalgiázás a dobóversenyekre specializálódott egykori nagykállói kosarassal, Szabolcsi Attilával. A 2009-es nyíregyházi all star-gálán a profikat is legyőzte tripladobásban, így aztán címvédőként a következő évi eseményen is ott lehetett a fővárosban, és nem is hiányzott neki sok az ismétléshez. Az ügyességi játékok ezúttal is roppant népszerűek voltak az indulók között, a slusszpoént a zsákolóverseny jelentette.

Közben a pályákon ádáz a küzdelem az ellenfelekkel és a meleggel is, már a végéhez közelít a program, amikor a Face Team akrobatikus bemutatóját is megcsodálhatják az érdeklődők. Egyes korosztályokban több, másokban kevesebb a nevező, így változó, hogy milyen úton is lehetett eljutni a szeptemberi országos döntőig, amelyet szokás szerint a Városligetben rendeznek majd. Az ünnepi viseletet, a kosaras mezt ott is magukra ölthetik majd az odáig eljutottak. Legyen az a Lakers-címeres vagy csak egy sima atléta.

