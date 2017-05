Agresszió a szabolcsi iskolákban – 45 feljelentés érkezett a rendőrségre

Csak néhány példa: egy általános iskolás fiú meghúzta két osztálytársa fülét. Védelmükre kelt egy kislány, mire a fiú rátámadt, s megszorította a nyakában lévő sálat – nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva ezzel. Az ügyész a vád­emelést elhalasztotta, és agressziókezelő tréningre küldte a fiatalt. Szintén könnyebb sérülést okozott az a középiskolás, aki csendes, visszahúzódó társát körzővel és ceruzával szúrta meg. Ez az ügy közvetítéssel zárult, ugyanis a gyanúsított bocsánatot kért, és megígérte, hogy többet nem tesz ilyet, amit sértett elfogadott.

Súlyosabb volt a helyzet abban az általános iskolában, ahol két 14–16 éves testvérpár esett egymásnak óraközi szünetben az udvaron. A verekedésének a tanárok vetettek véget, amire szükség is volt, mert az egyik tanuló arccsonttörést szenvedett. Az ügyész vádat emelt a bíróságon, és indítványozta, hogy a fiatalokat a bíróság bocsássa próbára, valamint rendelje el pártfogó felügyeletüket. A legmegdöbbentőbb mégis az, hogy a négy diák nem tudta megmondani, miért akaszkodtak össze.

Ugyanazok az áldozatok

– A fentiekhez hasonló bűncselekmények esetében könnyű és súlyos testi sértésről, garázdaságról, valamint ritkább esetben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértésről beszélünk. Mivel az elkövetők nem töltötték be a 18. életévüket, sőt többen közülük még a tizennegyediket sem, az ilyen ügyekben a fiatalkorúak ügyésze jár el és alkalmazza az előírt speciális szabályokat – mondta el érdeklődésünkre dr. Szilágyi László. A megyei főügyészség sajtószóvivője hozzátette: feljelentések között több volt az általános iskolában elkövetett bűncselekmény.

– Tizennégy esetben a feljelentést az ügyész, illetve a rendőrség elutasította, mert a bántalmazó még a 14. életévét sem töltötte be, így gyermekkora miatt a törvény szerint nem büntethető. Tizenhárom fiatalkorú gyanúsítottal szemben elhalasztotta az ügyész a vádemelést, egyidejűleg pártfogó felügyeletét rendelte el, mert úgy gondolta, hogy magatartásuk kedvezően befolyásolható. A nyolc legsúlyosabb esetben, ahol a bántalmazás nyolc napon túli volt, esetleg többen vettek részt abban, vagy már korábban is összeütközésbe kerültek a vádlottak a törvénnyel, az ügyész vádiratot nyújtott be, és jellemzően felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozták.

– Minden gyermeknek más a temperamentuma, a neveltetése és a családi háttere, ezek a tényezők együttesen játszanak szerepet abban, hogy ki mennyire válik agresszívvá – árulta el Kiss Dóra viselkedéselemző, s hozzátette: ennek tekintetében nem véletlen, hogy a közösségekben általában ugyanazok a gyerekek válnak támadókká vagy áldozatokká.

– Az empátiának, toleranciának és mások elfogadásának, vagyis az érzelmi intelligenciaszintnek a fejlesztése elengedhetetlen az agresszió leküzdésében: fontos, hogy a szülők és a tanárok hogyan reagálnak a verekedésre, hiszen a reakciókat a gyermek beépíti az agresszív viselkedésről alkotott képébe.

Testvérharc és szerelmi belviszály

Boczák Zsolt jelenleg a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában tanít nyelvtant és irodalmat.

Mint azt lapunknak elmondta, mostani iskolájában nem jellemző a diákok közti agresszív viselkedés, ellenben előző munkahelyén volt része egy-két „izzasztó” szituációban.

– Az egyik hatodikos évfolyamon történt, mikor óra közben szólalkozott össze egy testvérpár. Egy darabig ment a „szájkarate”, majd az egyikük felpattant a székéről, átugrott a padokon és nyakon szúrta ceruzájával a testvérét. Szerencsére vér nem folyt, de a srác napokig őrizte a vita nyomait. Másik alkalommal az óra eleji jelentés alatt az egyik hetedikes kislány a hajánál fogva verte bele osztálytársnője fejét az iskolapadba. Állítólag ugyanabba a fiúba voltak szerelmesek – mondta a pedagógus, aki azt azért fontosnak tartotta hozzátenni: jóval több kellemes, mint kellemetlen emléket őriz egykori iskolájáról.

