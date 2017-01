Amikor minderről értesült az ottani kormányfő, dühbe gurult, különösen azért, mert az említett hölgy az egészségügyért, a nyugdíjasok és a sport helyzetéért volt tárcafelelős. Miután ezek ott is számottevő terhet jelentenek a hatalmon lévőknek, a miniszterelnök nyomban felmentette őnagyságát a miniszterségből, igaz, a teljes kivizsgálás végéig csak ideiglenesen. Nem tudom, hány kilométert potyázott az érintett, azt viszont feltételezem, hogy az utazása az egészségügy, a nyugdíjasok meg a sport büdzséjének terhére történt.

Lám, vannak még csodák, valahol a távolban. Mert közelebb, mondjuk a mi határainkon belül ilyen kiruccanások miatt nemhogy fegyelmi, elbocsájtás, de legtöbbször még ejnye-bejnye se nagyon jár. Elég végigböngészni például az országgyűlési képviselők kilométerpénzét, hogy kikerekedjék a szemünk! De nem kell mindjárt legfelül szemlélődni, ugyanez a kép fogad minket a lenti régiókban is, ahol a szolgálati jármű olyan, mintha saját tulajdon lenne, csakhogy a vele kapcsolatos költségeket (javítás, tankolás, vizsgáztatás stb.) közpénzből fedezik – talán épp a szociális keret vagy a közmunkások kárára. Járnak vele hosszabb kirándulásokra, de nem ritkán anyuka is beül a hátsó ülésre, hogy az iskolába érésig nagyobb figyelemre biztassa a mobiltelefonon csüngő csemetéjét. Aztán anyu, a munkahelyéhez érve, csókkal vesz búcsút a tovább haladó apukától, aki nézi az óráját, nehogy lekésse a téli sertésvágást a vidéken élő sógoréknál. Ezért is igaz a mondás: ahány ház, annyi szokás.

– Angyal Sándor –

