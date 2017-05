Ahogy az óra is mutatta: csupa ötös

Első helyezést ugyan nem szereztek, de egyéni csúcsot számosat elértek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a Kelet-kupán, Debrecenben. Az élre Osváth Krisztina teljesítménye kívánkozik, ő a tavaly is szinte minden versenyen megjavított egyéni legjobbjából tovább faragott mind 400, mind pedig 800 méteren.

Széles Imre tanítványa hosszabbik távon második lett, mindössze 18 századdal maradt el az utánpótlás (U23) Európa-bajnokság kiküldetési szintjétől, ami tehát nincs elérhetetlen távolságban. A négyszázon elért eredménye pedig igen beszédes, hiszen mintha csak a teljesítményét értékelte volna az eredményt mutató óra: csupa ötös állt a neve mögött (55.55 másodperc).

A távolugró Pál Robin is jól kezdte a szabadtéri idényt, hiszen az előző heti csapatbajnoki selejtezőben elért egyéni csúcsát a távolugró tovább javította, Bakosi Béla tanítványa Debrecenben 743 centiig jutott, ami a második helyezést érte a számára. Ugyancsak második lett – ahogyan már beszámoltunk róla – diszkoszvetésben Szikszai Róbert, ő klubtársát, Káplár Jánost szorította a dobogó harmadik fokára. A súlylökő Kerekes László idei legjobbjával lett második, diszkoszvetésben Kerekes Dóra a harmadik helyen végzett.

Egyre inkább bontogatják szárnyaikat az ifjúságikorú sprinterek is, Téglási Ákos, Béni Gergő Roland és Kovács Máté is egyéni rekordot repesztett. A szintén az ifik között érintett diszkoszvetővel, Zsiga Kingával is számolni kell a felnőttek között is.

Kelet-kupa, Debrecen

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőinek eredményei

Férfiak

100 m: 12. Téglási Ákos 11.32.

200 m: 15. Tasi T. Dávid 22.62, 16. Téglási Ákos 22.69, 17. Béni Gergő Roland 22.72, 26. Kovács Máté 23.56.

400 m: 8. Tasi T. Dávid 49.84, 22. Kovács Máté 51.35.

3000 m akadály: 7. Holecskó Máté 10:58.87.

Távolugrás: 2. Pál Robin 743.

Hármasugrás: 8. Buzga Zoltán 14.09.

Súlylökés: 2. Kerekes László 17.22.

Diszkoszvetés: 2. Szikszai Róbert 58.72, 3. Káplár János 58.36.

Nők

100 m: 12. Dudás Anetta 12.71, 15. Balogh Csenge 12.77.

200 m: 15. Balogh Csenge 26.43, 16. Botos Boglárka 26.48.

400 m: 5. Osváth Krisztina 55.55, 14. Botos Boglárka 58.60.

800 m: 2. Osváth Krisztina 2:09.18.

Hármasugrás: 2. Zajácz Petra 12.20, 12. Széki Dóra Anna 10.58, 13. Széki Petra Diána 10.53.

Diszkoszvetés: 3. Kerekes Dóra 49.29, 6. Zsiga Kinga 38.92.

Junior férfiak

800 m: 2. Csiszár Péter 17:15.96.

Ifjúsági lányok

Súlylökés: 1. Zsiga Kinga 12.92, 3. Pinhasov Mirjam 11.91, 5. Antal Enikő 9.45.

Serdülő fiúk

Súlylökés: 6. Czabán Áron 10.23.

Diszkoszvetés: 4. Czabán Áron 33.14.

Újonc fiúk

100 m: 2. Balogh Levente 11.56.

300 m: 2. Balogh Levente 37.12.

