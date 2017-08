Ahol a fiúk megtanulnak varrni

Nagykorú lett a kiskorúak kedvenc intézménye: szeptemberben immár a 18. évadát kezdi megyénk egyetlen működő bábszínháza, a Burattino.

– A két felújítás mellett igyekszünk hat–nyolc új előadást színpadra vinni – vágott bele érdeklődésünkre az évad-beharangozóba Kerekes János. – A bérletek elsősorban óvodai és iskolai csoportoknak szólnak, de szülőknek is ajánljuk, ugyanis olcsóbb így. Általában a csoportok jönnek hozzánk, de mi is gyakran utazunk az intézményekhez – említette a bábszínház vezetője, mielőtt felsorolta a bérletesekre váró újdonságokat.

– A magyar népmese napjára A farkas és a róka a lakodalomban című előadással készülünk, a következő újdonság pedig a CsacsXfaktor lesz, amelyben a róka tanítja énekelni az erdei ki mit tud?-ra készülő csacsit. Az orosz népmesén alapuló Lizinka egy telhetetlen, elkényeztetett kiskecskéről szól, akit a városi kalandok tanítanak meg az életre. A Misi és Samu a testvéri szeretetről szól, ebben a darabban – az aktuális bábszínház-divathoz igazodva – a színészek nem bújnak a paraván mögé, hanem a kesztyűbábok mellett ők is szereplővé lépnek elő.

– A Mese a rongyoszsákból olyan darab, amely ötleteket ad a szülőknek az otthoni játékhoz, Mikulásra a Krampusz Televízió című előadással készülünk – tért rá a bérleten kívüli premierekre Kerekes János, hozzátéve: akárcsak a többi, ezek is zenés bábjátékok, amelyekhez a társulat írja a dalszövegeket, a többit pedig profi zeneszerzőkre bízzák.

Bábelőadás felnőtteknek

– Az új évadra készülve átalakítottuk a színpadot, így professzionálisabbak lesznek az előadások – vette át a szót Buda Mónika. – Nemrégiben háromnapos kurzust tartott nekünk Sarkadi Bence, a világhírű marionettművész, és szeretnénk árnyjátékokat is színpadra vinni. Igyekszünk szervesebben bekapcsolódni Nyíregyháza kulturális életébe, ezért most már van pódiumszínpadunk is, amelyet Barkóczi Bea táncművész „avatott fel” – sorolta a bábjátékos, aki elárulta: rengeteg ötletük van, a megvalósításhoz azonban segítségre lenne szükségük, hiszen négy ember és az évi 230–250 előadásból befolyó összeg szinte semmire sem elég. – A Korzó Bevásárlóközpont otthont és reklámfelületet biztosít nekünk, de szükségünk lenne még pályázatíróra a kínálkozó lehetőségek megragadásához, szervezőre, hogy a megyén túlra is eljuthassunk, s a további fejlődéshez szívesen látnánk színházi szakembereket, például bábtervezőt, rendezőt, énektanárt.

– A kérdőívünkből kiderült, hogy nagy az érdeklődés a felnőtteknek szóló bábelőadások iránt. Évek óta dédelgetett ötletünk a Spárga tengeralattjáró című ökobábjáték, amelyben két kismadár a spárgából épült fészkében merül a tó tükre alá, hogy felvegye a harcot a világuralomra törő moszattal. Ez a darab víz fölött és alatt játszódik, szakemberek és pénz híján egyelőre nem állunk készen rá – válaszolta a távlati terveket firtató kérdésünkre Buda Mónika.

Közösségi szolgálat

A középiskolások – az ötven órás közösségi szolgálatukkal – sokat segítenek a bábszínháznak.

– Mi az összekötő szerepét vállaltuk fel, igyekszünk minél több lehetőséget kínálni a diákoknak – mondta Vajas Dóra a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület képviseletében. – A Burattinónál egyszerre hárman–négyen kapnak munkát, ők a díszlet- és bábkészítésben segítenek – így a fiúk is megtanulnak varrni –, de folyamatosan lehet jelentkezni, a nyári szünet elmúltával például a ruhatárban és a szórólaposztásnál segíthetnek a fiatalok, akik közül sokan az ötven óra letelte után is itt maradnak önkéntesként – tudtuk meg Vajas Dórától.

Utánpótlás

A Burattino Bábszínház 6–12 éves gyerekek jelentkezését várja az utánpótláscsoportba. A bábjáték alapjait szombat délelőttönként sajátíthatják el az érdeklődők, további információ és jelentkezés: Korzó Bevásárlóközpont, B épület, második emeleti bábszínházterem.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA