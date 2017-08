Ahol nincs gáz, takaréklángon „égtek”

A megyei első osztályú átigazolási terepszemle második fejezetében is találunk olyan futballegyleteket, amelyeket komolyan sújtott a nyári már-már ragályosnak mondható betegség. Vagyis, a gyomorszorító érzés, amikor az illetékesek azzal szembesültek, hogy a játékosok egész sora „dőlt ki” – magyarán mire szét néztek, már alig maradt bevethető emberük… A szerdai nyitórészben taglaltuk, hogy a Balkány, Fehérgyarmat, Mátészalka trió csaknem a nulláról kezdhette az egészet, nos, Rakamazon sem sokkal különb a helyzet. A júliusban csatasorba szólított edző, Varga Attila azt konstatálhatta,, hogy egy teljes kezdőcsapatnyi, azaz tizenegy labdarúgó „veszett oda”, miközben tizenhárom újonc (jobbára ifjú titán…) állt sorba a szerelés vételezésekor. Éppenséggel a tuzsériak, illetve a tiszavasváriak számára is munkát adott az elmúlt időszak, bár eme duó nem járt élen a csapatmozgásban.

Mindazonáltal ellenpélda is akad. A frissen feljutott Tarpának – a riválisok többségéhez képest – elképesztő módon senki nem fordított hátat. Sőt, Márton István legénysége acélosodott, mégpedig két húzónévvel. Arról nem beszélve, hogy Csank János személyében a szakmai stáb is jelentősen izmosodott. Ugyanakkor a Nyírgyulaj sem vitte túlzásba, egy búcsúzóra három új szerzemény jutott. Miként a tavasszal imponálóan muzsikáló Vásárosnamény is „takaréklángon égett”, ahol nincs gáz, nem igazán bolygatta meg a keretet.

Megér egy külön misét a Sényő-Carnifex. Egyfelől a magasan legjobbnak tűnő erősítési akció miatt, emellett ugyebár nem akárki tudhat a kispadon: a Fogarasi Zoltánt minap váltó Sándor Tamás aktív korszakában – „egy házzal” odébb – hosszú ideig istenítették, most felénk alkothat maradandót, immár trénerként.

Nagyhalász

Távozott: Gagyi Sándor (Sényő-Carnifex), Gábor Patrik (Mátészalka), Turbucz Tihamér (Nyírgyulaj), Böszörményi Dániel (munkahelyi elfoglaltság miatt), Bene Levente (Sajószöged), Nagy Dávid (?), Verner Márk (Kótaj)

Érkezett: Balogh Norbert (Tiszavasvári), Nagy Norbert (Ibrány), Barzó Gergő Mátészalka), Gégény Mihály (Rakamaz)

Nyírgyulaj

Távozott: Gózner Károly (Nyírmeggyes)

Érkezett: Oláh Dávid (Balkány), Turbucz Tihamér (Nagyhalász), Hadházi Dávid (Hajdúhadház)

Rakamaz

Távozott: Deme Attila, Csáki József, Majoros Ádám, Szobonya Gábor (mindannyian Ibrány), Kóka Róbert (Tiszavasvári), Gégény Mihály (Nagyhalász), Hajzer Tamás (?), Csomány Örs (?), Gelsi László (Balkány), Hokk Ádám (Kemecse), Petruska Attila (Nyírtelek)

Érkezett: Ovszijenko Volodimir (Fehérgyarmat), Kacsúr Artúr, Sárközi Dávid (mindkettő Záhony), Kóder László, Kléninger László (mindkettő Kótaj), Mogyorósi István (Gávavencsellő), Murák Krisztián, Vaszilkó Attila (mindkettő Pocsaj), Tóth Zoltán (Hajdúszoboszló), Hadadi Krisztófer, Vízkeleti Levente, Károlyi Richárd, Schimdt Péter (mindannyian Nyíregyházi Sportcentrum)

Sényő-Carnifex

Távozott: Jakocska Csaba (Fehérgyarmat), Makai István (?), Madzin István (Ibrány), Oláh Dávid (edzői munkát vállalt), Fábri Zoltán (Baktalórántháza), Timák Csaba (Levelek)

Érkezett: Fodor András (Kisvárda Master Good), Lakatos László (Nyírbátor), Marics Gábor (Baktalórántháza), Kállai Gábor (Balkány), Fabu Márton (Tiszaújváros), Barcsay Márk (Cigánd), Gagyi Sándor (Nagyhalász)

Tarpa

Távozott: –

Érkezett: Illés Gyula (Nyírbátor), Dávid Róbert (Dombrád)

Tiszavasvári

Távozott: Csáki Viktor (munkahelyi elfoglaltság miatt), Balogh Norbert (Nagyhalász), Szőllősi Dániel (munkahelyi elfoglaltság miatt), Stefán Ádám (munkahelyi elfoglaltság miatt). Lakatos Bence (Tállya)

Érkezett: Nagy Krisztián, Szaffián Szabolcs (mindkettő Tuzsér), Kóka Róbert (Rakamaz), Kondora Konrád (Hajdúnánás), Pallai Gergő (Újfehértó), Demkó Bence (Tiszaújváros U19)

Tuzsér

Távozott: Nagy Krisztián, Szaffián Szabolcs (mindkettő Tiszavasvári), Hriskevics Sándor, Zán Krisztián (mindkettő Mándok), Veress László (Fehérgyarmat), Dallos László (Dombrád), Bagoly Zoltán (Kemecse), Tott Robert (Szlovákia), Soós Tibor (Ajak)

Érkezett: Félegyházi Viktor (Mátészalka), Kovács Dávid (Mezőladány), Szűcs Zoltán (Derecske), Bacskai Attila (Hajdúsámson), Vass Ottó, Baglyos Levente (mindkettő Fehérgyarmat), Polyán István (Fényeslitke), Szilágyi Dávid (Nyíradony)

Vásárosnamény

Távozott: Bíró József (?), Balázs Gergő (Mátészalka)

Érkezett: Lakatos Tamás (Balkány), Danku Attila (Nyírmada)

