Ajaj, vége a sulinak, otthon lesz a gyerek

Ami a diákoknak öröm, az a felnőtteknek bizony fejtörés és idegesség. A nyári szünet hosszú hetei alatt nem mindenki tudja megoldani, hogy együtt legyen a csemetéjével, sokan pedig az anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy hétről hétre más – nemegyszer méregdrága – táborba küldjék a megérdemelt szabadságát töltő gyermeküket.

Megnyugtató megoldás az is, ha van nagymama, nagypapa, gyermekmegőrzést ­vállaló keresztszülő vagy rokon, akinek azonban egyik sincs, annak komoly fejtörés, mit csináljon a gyerek egyedül.

Egy közös hét jut csak

– Van bennem egy kis félelem, mert a 13 éves fiam úgy döntött, ő már nagy és nem akar napközis táborba menni, ráadásul az idén a nővére sem tud felügyelni rá a nyári szünetben, mert az egyetemi vizsgaidőszak után dolgozni fog – osztotta meg lapunkkal aggodalmát Papp Katalin.

A nyíregyházi, gyermekeit egyedül nevelő édesanya elmondta, most is végignézték a nyíregyházi napközis táboros lehetőségeket, a hét helyszínen, nyolc turnusban meghirdetett program közül a nyelvi és a sportos valamennyire érdekelte a nyolcadikba készülő fiát, neki is megnyugtató lett volna, hogy egy hétig nagyon kedvező (alig 2500 forintos) áron biztonságban tudhatja a tinédzsert, aki végül nemet mondott.

– Kulcsos gyerek lesz. Nyugtat, hogy ne aggódjak, de mégis, melyik anya ne aggódna? – kérdezett vissza. – Azt ezért sikerült elérni, hogy hárman együtt el tudjunk menni egy hétre nyaralni, nem kaptam több szabadságot, sajnos nagyszülők sincsenek, akik besegítenének a gyerekfelügyeletbe – jegyezte meg Katalin.

– Peti úgy tervezi, hogy a legjobb barátjával, aki szintén egyedül tölti itthon a szünetet, belemerülnek az informatika világába, kitalálták, hogy weblapot akarnak szerkeszteni. Ez legalább egy terv, tudja, mit szeretne. Végül abban állapodtunk meg, hogy az interneten, telefonon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha bármi történne, elérhető leszek, a többit meg meglátjuk, de bízom a fiamban, nem esztelen, felelőtlen kamasz – nyugtatta magát is az édesanya.

Jónai Éva a kincset érő nagymamák táborát gazdagítja. Amíg menye, veje és felnőtt fia, lánya dolgoznak – nemritkán hétvégén is –, addig ő vigyáz a kilencéves Petikére, az ötesztendős Dávidra és a család kis tündérkéjére, a kétéves Nórikára.

Nagymamaként bizonyít

– Sütök-főzök, játszunk, sétálgatunk, elalvás előtt mesélek nekik. Bár fárasztó minden pillanatban odafigyelni a kicsikre, nem teherként, hanem örömként élem meg ezt a vakáció alatt is. Annak idején éjt nappallá téve dolgoztam, nem jutott elég időm a gyermekeimre. Most nagymamaként bizonyíthatok, nekik és önmagamnak – mesélte a borbányai szupernagyi.

Nem mindenütt gond

Pálócziéknál eddig nem okozott különösebb fejfájást a legifjabb családtag nyári programja.

– Az édesanyja rugalmas munkaidejének és munkahelyének hála mindig sikerült megoldani Emese felügyeletét – válaszolta érdek­lődésünkre a lassan hat­éves lány édesapja. Pálóczi Ádám elárulta azt is: számíthatnak a nagymamák segítségére, s a gyerek már elég nagy hozzá, hogy akár náluk is aludjon.

– Emese az idén először fog napközis táborba járni – az egyik játszóházban főzni tanítják majd a gyerekeket –, és nem maradhat el a közös családi nyaralás sem – sorolta a szünidei terveket a nyíregyházi édesapa.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA