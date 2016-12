Ajándékokkal lepték meg a Nyíregyházán sportoló gyerekeket

A Continental Arénában szervezett eseményen a Monbebé Alapítvány kötelékében sportoló csemeték vehettek át labdákat, egyéb a játékot segítő eszközöket.

– Minden ünnepet itt töltök, bár jelenleg Budapesten dolgozom, én mindig nyíregyházi leszek – erősítette meg dr. Szabó Tünde, hogy továbbra is ezer szállal kötődik a megyeszékhelyhez. – Nagyon fontos az egészséges életmód, a mozgás, ezt kívánjuk tovább erősíteni a gyerekek körében. Jövőre többek közt vizes- és cselgáncs világbajnokság házigazdája lesz az ország, egyszer talán a most jelen lévők is színre léphetnek egy ilyen kaliberű rendezvényen. Semmi nem kizárt, akár innen is kikerülhetnek világklasszisok, a legjobbak legjobbja!

A Monbebé nevében Szilvási István az alapítvány szakmai igazgatója köszönte meg az ajándékot, huncut mosollyal megemlítve: „Szívesen jövünk máskor is…

KM-KT

