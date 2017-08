Akár 5.800 EUR Volkswagen Jetta vásárlás-ösztönző támogatás az Autó Szélesnél

A 25 éves Autó Széles most megyénkbe is elhozza a méltán sikeres Volkswagen vásárlás-ösztönző programot. A vállalat célja, hogy Volkswagen Jettát vásárló ügyfeleik is részesedhessenek az autónként 4.100 EUR-tól 5.800 EUR-ig terjedő támogatásban.

Az Autó Széles vásárlói a Volkswagen Jettával most nem csak ezt a bőkezű támogatást élvezhetik, hanem a kocsi nyújtotta térérzetet is: 4,66 méteres hosszával a Jetta minden bent ülőnek kényelmes utazást biztosít, az 510 literes csomagtér pedig garantálja a jó pakolhatóságot.

A támogatási program keretein belül megvásárolható Volkswagen Jettákba számos extrafelszereltséget és vezetéstámogató rendszert is belepakolt már az Autó Széles: a Climatronic automata klímaberendezés, az első ülésfűtések és a bluetooth-os telefon-összeköttetés gondoskodnak a komfortról; míg az első-hátsó parkolóradar, a tempomat és a multifunkciós kormány segítik a vezetőt a mindennapi közlekedésben.

Az Autó Széles vásárlás-ösztönző programja a támogatásra elkülönített Jetta-darabszám erejéig tart. Mivel a készletek végesek, minden érdeklődőt bátorítanak, hogy mihamarabb tájékozódjanak a program részleteiről személyesen az Autó Széles Volkswagen bemutatótermében (Nyíregyháza, Hunyadi u. 57.), email-en az info@autoszeles.hu címen vagy a www.vezetésöröme.hu oldalon.

A vételár-támogatás készpénzes vásárlás esetén is igénybevehető, vagy kiegészíthető 2.99% kamatozású Porsche Bank finanszírozással. Mi több, a 25 éves Autó Szélesnél most még 6 hónapig ingyenes Porsche Casco-t is kapnak hozzá a vásárlók.

