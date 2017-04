Akár szomorúak is lehetnének a nyírbátoriak

A Nyírbátor NB I B-s férfi kézilabdacsapata alighanem a szezon legjobb idegenbeli teljesítményével rukkolt elő – Ózdon. A sereghajtó nyírségiek eleddig egyetlen pontot sem szereztek vendégként, és bár ezúttal sem termet számukra babér, mindazonáltal csaknem az utolsó pillanatig élt ennek esélye. A végén érvényesült a papírforma, a háromgólos vereség miatt azonban senki nem tehet szemrehányást.

– Az eredmény tekintetében akár szomorúak is lehetnénk, bár azt hiszem a háromgólos vereséget az elején aláírtuk volna – fogalmazott Kovács László, a Nyírbátor játékos-edzője. – Amit csapatom szombaton a pályán nyújtott azzal igen is elégedett vagyok. A végletekig szoros mérkőzésen kemény védekezéssel, és eredményes támadásokkal végig meccsben voltunk és talán a balszerencsének köszönhetően nem szereztünk pontot. Dicséret illeti az összes játékosomat, mert most tényleg csapat voltunk! Reméljük ez a tűz megmarad a bajnoki szünet után is!

