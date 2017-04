Akihez szinte tapad a labda

Szerény, látványelemekben viszont korántsem szegény labdabűvész jár-kel nap mint nap Nyíregyházán. Mivel minden rosszban van valami jó, így ő sem esett kétségbe annak idején, amikor megsérült. Miközben bezárult előtte egy ajtó, kinyílt egy másik: kitárult előtte a freestyle világa.

Róla nevezték el a trükköt

– Hihetetlen, hogy mennyire telik az idő: tizennégy éve lett vége a nagypályás pályafutásomnak. Akkoriban nagyon terjedt világszerte a freestyle. Én a szintén dombrádi Karászi Rolival Sárospatakon és Kisvárdán is gyakoroltam, és egyre több figurát sajátítottunk el. Előttem lebegett a 2006-os amszterdami világbajnokság, ahová egészséges önbizalommal utaztam ki – említette Sűrü Tamás, aki mindössze három esztendő után élete első világversenyén bronzérmes lett.

– Egycsapásra lett ajánlólevelem, megismertek, így támogatókra találtam. Az informatikával párhuzamosan foglalkoztam vele, azt nem tehettem meg, hogy profi szinten csak a freestyle-ra összpontosítsak. Az egész mutatványsorozatnak a dekázás az alapja. Aztán a körzés a labdával. Eleinte strandlabdával csináltam, utána jöhetett a focilabda. Van néhány alaptrükk, ezt sokan képesek elsajátítani, viszont kevesen fejlesztik tovább a tudásukat.

Bizonyos sportágakban egy-egy mozdulatot konkrét személyről neveznek el, elmondatom, hogy rólam is elkereszteltek egy freestyle-trükköt. Először a 2007-es bécsi Európa-bajnokságon mutattam be. Sok helyen jártam már a világban, így például Szaúd-Arábiában is. Hat éve logisztikusként külföldön dolgoztam, aztán, amikor hazatértem, az egyik majálison a fellépés előtt rám adtak egy Bacsó Beton feliratú pólót. Készültek fotók, videók, ami eljutott Bacsó úrhoz, ő pedig ennek láttán mellém állt. Jóleső érzés volt, amikor az FC Budapesttel Moldovába utaztunk, felismertek. Ehhez képest itthon korántsem számít szenzációnak, ha valaki bűvészkedik a labdával. Az utóbbi években inkább hasonlít mindez cirkuszi produkcióhoz. Engem feltölt, kikapcsol a freestyle. Olyankor bekapcsolom a zenét, felpörget a hip-hop, és csakis a labdára koncentrálok.

Jó cipő és tiszta fej

– Kell a motiváció, a kitűzött cél. Manapság főleg hétvégente tudok gyakorolni, a bemutatókon pedig arra törekszem, hogy minél többet legyen a levegőben vagy rajtam a labda, nagy ritkán esik csak le. Rendkívül fontos a jó minőségű cipő és labda, valamint a tiszta fej. Léptem már fel a magyar válogatott, a Nyíregyháza Spartacus, a Diósgyőr és a Debrecen meccsének a szünetében, de az Ajaxnál és a Feyenoordnál is bemutathattam a produkciómat. Magyarországon a www.magyarfreestylefoci.hu honlapon lehet többet megtudni erről. Együtt ismertek meg bennünket Karászi Rolival, Kovács Petivel, Fábri Pállal, Laczik Lászlóval és Szász Kittivel is, freestyler-nagyhatalomnak számítunk.

Névjegy

Sűrü Tamás

Születési hely, idő: Kisvárda, 1990. április 6.

Végzettsége: logisztikai ügyintéző

Eredményei: Masters of the Game világbajnokság, 3. hely (2006), kétszeres Európa-bajnok (mindkétszer 2009), kétszeres magyar és holland bajnok (2007, 2009)

Rövid vagy hosszú?

Természetesen a vezetékneve sok élcelődés tárgya.

– Az az érdekes, hogy édesapám csupa rövid (Sürü), a bátyám ellenben végig hosszú (Sűrű) magánhangzókkal használja, nekem pedig ennek a keveredése maradt (Sűrü). Egyébként a freestlye berkein belül Fx a művésznevem, ami egy videókártya fajtája. A külföldiek szinte csak így ismernek, egyszerűen megjegyezhető, az fix.

